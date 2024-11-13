О своих школьных годах рассказал Михаил Ведерников
О своих школьных годах рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время общения с участниками форума «Голос молодёжи» сегодня, 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
«Оценки у меня, конечно, были разные. Плохие были в основном за поведение. Но я не всё время себя плохо вёл. Было всегда обидно, когда говорили: «Кол, выйди из класса», а потом этот кол шёл из отчёта и превращал пятёрку в четверти в тройку», – сказал глава региона.
Из любимых предметов губернатор назвал физику и литературу. «Больше всего я любил литературу. Тогда было счастливое время, когда была возможность очень много читать», – отметил он.
Кроме того, губернатор рассказал, как относится к субкультурам.
«Я положительно к этому отношусь, если это не какие-то деструктивные субкультуры. Я поддерживаю это. Очень важно, чтобы у молодёжи на всех этапах была возможность самореализации. Что такое приверженность к той или иной субкультуре – это поиск себя, творчество. И чем больше у вас будет таких касаний, тем лучше вы будете знать, что вам нравится, а что нет», – заключил Михаил Ведерников.
Кроме того, на форуме губернатор заявил о необходимости развития культуры обращения с мусором, отметил сокращение дефицита медицинских кадров в Псковской области. Также Михаил Ведерников рассказал, что появится на месте павильонов на Четырёх углах в Пскове.
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