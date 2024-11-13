Ремонт школ, аварийные дома и открытие здания бывшего «Октября»: Виталий Сухинский стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 13 ноября.
Главное из эфира:
- в Пскове в районе гипермаркета «Леруа Мерлен» планируется строительство многоквартирных домов: интерес со стороны застройщиков уже есть, эта территория предназначена под многоэтажное жилищное строительство согласно генплану города;
- до конца года в центре Пскова будет смонтирована система архитектурной подсветки зданий Технического лицея на улице Некрасова и детской музыкальной школы № 1 на улице Советской;
- капремонт в школе № 2 планируется завершить до 25 ноября. В этом случае подрядчику удастся избежать попадания в «чёрный список»: реестр недобросовестных поставщиков;
- косметические ремонтные работы в школе № 2 продлятся во время ближайших и зимних и летних каникул;
- в 2025 году планируется провести капремонты в псковской школе № 13 и детском саду № 54 стоимостью 120 и 60 миллионов рублей соответственно. Это будет первый псковский детсад, попавший под программу капремонта, всего городские власти защитили уже пять соответствующих заявок;
- реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» должна завершиться к 1 декабря. Сейчас планёрки на объекте с участием представителей городских властей ведутся два раза в день: утром и вечером;
- на улице Киселёва строительно-монтажные работы в здании школы должны завершиться до конца 2024 года. Сейчас есть тревога относительно темпов работ: со своей стороны городские власти делают всё возможное, чтобы подрядчик своевременно получал финансирование и все необходимые согласования;
- школу на улице Юности строят федералы: заказчик работ там – «Роскапстрой», подрядчик – компания из Московской области. После их завершения здание школы будет передано Пскову;
- семь домов в аварийном состоянии осталось в Пскове. В конце прошлого года был введён в эксплуатацию дом на улице Инженерной, 134. Так удалось расселить 49 домов, которые позже будут сносить. Участки, оставшиеся от снесённых домов, будут преобразовывать в объекты социальной инфраструктуры, парки;
- на сегодняшний день в очереди на получение жилья в Пскове состоят около 2 600 семей. В течение года из неё выбыли 113 семей и добавились 17 новых. Власти Пскова в 2024 году выдали очередникам 16 квартир: это освободившееся муниципальное жильё, в котором был выполнен ремонт;
- в 2025 году псковские дети-сироты получат 45 квартир: соответствующие контракты уже заключены. Застройщики охотно продают квартиры в строящихся домах городским властям, потому что цена квадратного метра – 90 тысяч рублей – абсолютно рыночная. По закону минимальная площадь квартиры – 25 квадратных метров, но зачастую сироты получают жильё площадью 35–40 квадратных метров.
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