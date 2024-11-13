Ремонт школ, аварийные дома и открытие здания бывшего «Октября»: Виталий Сухинский стал гостем «Серебряного дождя». Главное

20:39, 13 ноября 2024, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 13 ноября.

Главное из эфира: