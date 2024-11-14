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Общество

Во время квеста человек счастлив: «Первый Псковский» выпустил ролик о Кристине Шаинидзе

Вышел шестой ролик телеканала «Первый Псковский» в рамках цикла «Новые герои».

Новое видео посвящено руководителю компании «Вквестах» Кристине Шаинидзе. Она рассказала о том, как ей пришла идея организовывать квесты, откуда берутся идеи для сценариев и декораций и почему квест – это способ познать себя через игру.

Напомним, что цикл посвящён людям, чьё дело не только строить бизнес и зарабатывать, но и помогать, продвигать определённые жизненные ценности, быть новаторами и продолжателями традиций. Они горят идеями просвещения, изобретательства, милосердия, продвижения спорта, культуры, искусства.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в центре «Мой бизнес. Псковская область» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Добавим, что первый ролик о руководителе Центра художественной гимнастики Ольге Александровой можно посмотреть по ссылке, а видео об экоактивистке и предпринимательнице Светлане Бринюк – здесь. Третье видео было снято о руководителе школы интеллекта StarBoom Марии Андреевой. Четвёртый ролик телеканал посвятил основателю компании «Дом мяса» Антону Скрыпникову, а пятый ролик – основателю косметического завода Руслане Комлевой.

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