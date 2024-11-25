О тонкостях обучения иностранному языку и продвижении своей школы поговорили в программе «Бизнес-ланч». Главное
Гостьей программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» стала основательница школы английского языка Joseph English School Ольга Гладкова. Специалист рассказала о том, как развить свой бренд и каковы сейчас перспективы изучения английского.
Главное:
- в небольших городах, чтобы о вашем бизнесе узнало как можно больше людей, очень выручает сарафанное радио. Естественно, реклама и таргет в соцсетях тоже помогают. Но главный ключ к успеху – отзывы;
- открытие бизнеса без франшизы даёт свободу выбора идей для его реализации;
- спикер назвала школу английского в честь писателя Иосифа Бродского. История о том, что Бродский, находясь в ссылке, самостоятельно выучил иностранный язык до уровня читающего профессора в ведущих университетах США, стала ключом к вдохновению;
- китайский, испанский и английский языки – это тройка лидеров среди языков, которые стоит изучать. С китайским у студентов возникает больше всего проблем.
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О тонкостях обучения иностранному языку и продвижении своей школы поговорили в программе «Бизнес-ланч». Главное
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