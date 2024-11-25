О тонкостях обучения иностранному языку и продвижении своей школы поговорили в программе «Бизнес-ланч». Главное

19:44, 25 ноября 2024, ПАИ

Гостьей программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» стала основательница школы английского языка Joseph English School Ольга Гладкова. Специалист рассказала о том, как развить свой бренд и каковы сейчас перспективы изучения английского.

Главное: