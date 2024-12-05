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Секреты «Маленьких трагедий»: режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин стали гостями «Серебряного дождя». Главное

Театральный режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

  • Гульназ Балпеисова и Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт»
    Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ
  • Гульназ Балпеисова и Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт»
    Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ
  • Гульназ Балпеисова и Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт»
    Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ
  • Гульназ Балпеисова и Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт»
    Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ
  • Гульназ Балпеисова и Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт»
    Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ
  • Гульназ Балпеисова и Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт»
    Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ

В минувшие выходные в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина прошли премьерные показы спектакля «Маленькие трагедии» по мотивам произведений Александра Пушкина в трактовке режиссёра Гульназ Балпеисовой. Постановку отличает нестандартный подход к материалу, нацеленный не столько на иллюстрацию текста, сколько на обнажение его глубинных смыслов. В центре внимания творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор.

Главное из эфира:

  • Гульназ Балпеисова – об Александре Пушкине: «Гениальные авторы меняют тебя, не меняя. Ты читаешь и сам понемногу начинаешь менять своё ДНК»;
  • «Спектакль «Маленькие трагедии» как будто одновременно очень сложный и очень простой», – отметила гостья студии;
  • театральный режиссёр – о создании «Маленьких трагедий»: «И Пушкинские Горы здесь, и родились вы с его дыханием. Я думала, что я могу рассказать вам о Пушкине? Вы будто бы знаете о нём всё»;
  • «Если бы не Пушкинское Горы, то спектакль бы не получился таким. Среда очень влияет»;
  • «Маленькие трагедии» – это молодость и безответственность Пушкина. И при этом он такой музыкальный»;
  • всё, что возможно сыграть в спектакле, будет сыграно, а всё, что невозможно, будет сказано;
  • в спектакле «Маленькие трагедии» нет фонограммы, всё сопровождает инструментальный ансамбль;
  • композитор Олег Синкин: «В Пскове удивительные музыканты. Мы совместно работали на расстоянии. И меня страшно радует эта коллаборация. О труппе, музыкантах и вообще о Псковском театре можно делать отдельную передачу. Я мог бы часами говорить о том, какой фантастически профессиональный театр драмы в Пскове».

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