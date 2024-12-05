Секреты «Маленьких трагедий»: режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин стали гостями «Серебряного дождя». Главное

23:30, 05 декабря 2024, ПАИ

Театральный режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ











В минувшие выходные в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина прошли премьерные показы спектакля «Маленькие трагедии» по мотивам произведений Александра Пушкина в трактовке режиссёра Гульназ Балпеисовой. Постановку отличает нестандартный подход к материалу, нацеленный не столько на иллюстрацию текста, сколько на обнажение его глубинных смыслов. В центре внимания творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор.

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