Режиссёр театра Тимур Кулов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Театральный режиссёр Тимур Кулов стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 12 декабря.
Фестиваль «Кулов-фест» стартовал в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 11 декабря, его открыл спектакль «Приключение Рустема», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В афишу вошли также спектакли «Лютый» и «Станционный смотритель» (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» (Буинск, Татарстан), «Нос» (Санкт-Петербург).
Главное из эфира:
- Тимур Кулов – о фесте: «Это замечательный повод всем встретиться. Как здорово увидеть все коллективы вместе на Псковской земле, ведь когда бы они ещё собрались в таком составе»;
- все спектакли на фестивале неслучайны, и их объединяет поиск чего-то тёплого и человеческого;
- премьера спектакля по пьесе Леонида Андреева «Каинова печать» пройдёт в Пскове весной: «Это история медленного обесчеловечивания героя прямо на твоих глазах. Наверное, в своё время эта тема оказалась забытой из-за того, что была острой и не очень простой. Но чем больше трагедийности, тем больше юмора в произведении», – отметил режиссёр;
- 15 декабря на сцене Псковского театра драмы покажут спектакль «Жребий». «Это мой очень личный спектакль, он создавался в несколько заходов. Я потерял свою бабушку, когда она была последним старинным жителем улицы в своей деревне. Поколения, которое прожило весь XX век, уже не осталось. Я оглянулся и понял, что действительно никого больше нет. Так пришла идея создания спектакля», – подчеркнул гость студии;
- постановка «Жребий» построена на проводах: все деревенские старушки пришли провожать свою подругу. «Мы хотели сделать маленькую работу, но поняли, что у нас накопился весь XX век. И всё это связано с татарским народом, звучат татарские песни, и, по сути, когда они ночью провожают свою подругу – вспоминают всю свою жизнь в этой деревне», – заметил автор спектакля;
- о работе с классическими произведениями в театре: в первую очередь перед работой с такими текстами нужно подумать, кто рассказывает историю и как это будут видеть зрители. Дальше нужно найти себя в этой истории и обдумать единое пространство. «Текст для меня – это режиссёрская рамка, и уже от этого я отталкиваюсь, как «лепить» историю», – сказал Тимур Кулов;
- в кино много сделано и много чего можно по-хорошему творчески почерпнуть, художественно подворовать для театра.
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