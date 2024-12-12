Режиссёр театра Тимур Кулов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

20:04, 12 декабря 2024, ПАИ

Театральный режиссёр Тимур Кулов стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 12 декабря.

Фестиваль «Кулов-фест» стартовал в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 11 декабря, его открыл спектакль «Приключение Рустема», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В афишу вошли также спектакли «Лютый» и «Станционный смотритель» (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» (Буинск, Татарстан), «Нос» (Санкт-Петербург).

Главное из эфира: