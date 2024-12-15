Каждый третий пскович включит «Голубой огонёк» в новогоднюю ночь лишь для фона

11:59, 15 декабря 2024, ПАИ

Каждый десятый житель Пскова планирует смотреть в новогоднюю ночь «Голубой огонек», в то время как каждый третий собирается включить канал с его трансляцией просто для фона. Такие данные приводит сервис SuperJob.

У женщин наблюдается более высокий интерес к «Новогодним огонькам», чем среди мужчин (36 против 31 %). Также поклонники подобных телепередач чаще встречаются среди людей старшего возраста: почти каждый второй пскович в возрасте от 45 лет будет держать телевизор с новогодним шоу включённым в фоновом режиме. Среди молодёжи это же сделает лишь каждый третий. Интерес к новогодним музыкальным программам ниже у бездетных псковичей по сравнению с теми, у кого есть дети.

Что касается желаемых артистов на экране, то в этом списке присутствуют многие известные исполнители, такие как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королёва, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров и Лолита. Также упоминаются молодые звёзды, такие как Нилетто, Люся Чеботина и Анна Асти, а также исполнители, ставшие популярными благодаря шоу «Голос», включая Дину Зарипову, Сергея Волчкова, Александру Воробьеву и Валентину Бирюкову.

Ранее сообщалось, что 5т% псковичей проведут новогоднюю ночь на работе. Кроме того, отмечалось, что 33 % псковских компаний премируют сотрудников на Новый год. Также стало известно, что 17 % псковичей найдут время для самообразования на каникулах.

Кроме прочего, россиянам напомнили, что работа в новогодние праздники должна оплачиваться в двойном размере независимо от того, на какой системе отплаты труда находится человек.