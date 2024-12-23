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Общество

Борис Елкин: При капремонте школы №13 в Пскове будет учтен опыт этого года

При капитальном ремонте школы №13 в Пскове учтут опыт капремонта школ в этом году. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на «Первом Псковском».

Борис Елкин: «При капремонте школы №13 в Пскове учтут опыт этого года». Фото: Андрей Степанов

«Нацпроекты помогают нам не только в дорогах и благоустройстве, но и в части школ тоже: в их строительстве и капитальном ремонте. Капитальный ремонт школ в этом году у нас затронул два объекта – школы № 23 и 2. Нам получилось их реализовать немного с опозданием. Это связано с тем, что объём работ был достаточно большой и где-то приходилось вести ремонт параллельно с учебным процессом. Это, конечно, нас немного тормозило», – отметил глава города.

В некоторых случаях подвела работа подрядчиков, добавил он.

«Те суммы, которые выделялись на капремонт, конечно, серьёзные. Но вопрос ещё в том, что и учреждения сами были большие и серьёзные», – уточнил глава Пскова.

Ремонт в школе № 23 Пскова в июле 2024 года. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

В частности, основная доля средств в школе №23 пошла на ремонт коммуникаций, систему отопления и окна, пояснил он. «Но, когда все эти работы происходили, были повреждены иные конструкции. И мы поняли в какой-то момент, что так нельзя оставлять. Вроде коридоры сделаны, а рекреация и кабинет в удручающем состоянии. Именно из-за этого мы продлили сроки реализации, чтобы уже не в рамках нацпроекта, а за муниципальные деньги дополнительно отремонтировать большее количество кабинетов. И я скажу так, что мы ещё постепенно на каникулах будем за муниципальный счёт доделывать, чтобы школа имела общую картину законченного объекта», – обратил внимание Борис Елкин.

В школе №2 подрядчик также сделал большой объём работ. В частности, обновление затронуло коммуникации, оборудование, столовую, спортивный и актовый залы, напомнил глава города. Часть помещений в учреждении также доделали за муниципальные средства.

«И замечательно, что в следующем году мы снова попали в эту программу. Конечно, мы учтём весь опыт и все ошибки для того, чтобы сделать всё качественно и в срок. И в 13-й школе в следующем году мы будем менять подход к капитальному ремонту», – заверил Борис Елкин.

В этом году по программе капремонта школ в Пскове отремонтировали учреждения № 2 и 23. Всего в области в этом году на ремонт школ выделили почти 600 млн рублей.

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