Александр Котов подвёл итоги года в программе «Оглавление»

07:25, 25 декабря 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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