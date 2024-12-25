Александр Котов подвёл итоги года в программе «Оглавление»
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- Получая вопросы на прямую линию, президент понимает, какой вопрос носит исключительно частный характер и его просто решить, а какой вопрос носит системный характер;
- Прошедшее на минувшей неделе голосование за бюджет области – это показатель того, что бюджетный процесс в регионе достаточно серьезно отшлифован;
- Бюджетный процесс сейчас построен таким образом, что не остается вопросов для критики и аргументов для голосования против. «Я именно с этим связываю решение фракции КПРФ не голосовать против, а воздержаться», – Александр Котов;
- В 2025 году у Псковской области будут сохранены все инструменты по привлечению федеральных средств в бюджет региона;
- Филиал фонда «Защитники Отечества» работает эффективно, стараясь обращать внимание на все актуальные на сегодняшний день проблемы, уверен спикер облсобрания;
- Между законодательной и исполнительной властью региона выстроена конструктивная работа, прямого игнорирования обращений депутатов к органам исполнительной власти никогда не было;
- Псковская область обязательно примет участие в новой федеральной программе по поддержке рождаемости, анонсированной президентом на прямой линии;
- Меры поддержки для устранения кадрового дефицита в органах МСУ, в том числе программа «Земский муниципальный служащий», будут из года в год совершенствоваться;
- Программу «Земский муниципальный служащий» можно и нужно считать частью муниципальной реформы;
- Местным депутатам важно научиться взаимодействовать с избирателями и в соцсетях. «Контакт через соцсети – это сейчас самое короткое расстояние между гражданами и властью», – считает Александр Котов;
- На решение преобразования Гдовского района в округ в первую очередь подействовал пример соседних муниципалитетов;
- В 2025 году на особом контроле останутся проблемы с вывозом и утилизацией ТКО, догазификацией, индексацией зарплат бюджетникам;
- «Экогрупп» вполне готова к тому, чтобы взять на себя роль регоператора по результатам проводимого конкурса», – считает спикер.
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