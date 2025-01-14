Более 1100 человек посетили «Поезд Победы» в первый день работы выставки в Пскове

19:29, 14 января 2025, ПАИ

1 153 человека посетили «Поезд Победы» в Пскове в первый день работы выставки, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

В числе первых посетителей – губернатор Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец и глава Пскова Борис Елкин.

Напомним, «Поезд Победы» – это первая в мире интерактивная выставка, размещённая в движущемся поезде. В каждом из вагонов поезда-музея представлена уникальная история Великой Отечественной войны, в которой переплетены исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

Завтра уникальную экспозицию можно посетить на вокзале в Пскове. Необходимо зарегистрироваться здесь.

Фоторепортаж первого дня работы выставки – по ссылке.