Главный врач Псковского онкодиспансера на радио «Серебряный дождь» рассказал о достижениях за минувшие пять лет. Главное
Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стал главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.
Главное:
- Благодаря нацпроекту онкологическая служба региона вышла на современный качественный уровень: оснащение техникой, кадры, доступность лечения.
- За пять лет в онкодиспансер пришли работать 36 врачей.
- Впервые Псковская область занимает первое место по выявляемости рака на 1–2 стадии.
- У псковичек чаще всего обнаруживают рак груди, у псковичей – рак простаты. На диспансерном учете состоит 20 100 пациентов, в 2023 году их было 18 500.
- Чаще всего рак находят у пациентов 60–75 лет, при этом на ранних стадиях рак чаще выявляют у более молодых людей.
- В 2027 году ожидается глобальный запуск радионуклидной лаборатории.
- На базе Псковской городской поликлиники планируется создать скрининг-центр для раннего выявления рака шейки матки.
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