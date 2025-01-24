Главный врач Псковского онкодиспансера на радио «Серебряный дождь» рассказал о достижениях за минувшие пять лет. Главное

16:49, 24 января 2025, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стал главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.

Главное:

- Благодаря нацпроекту онкологическая служба региона вышла на современный качественный уровень: оснащение техникой, кадры, доступность лечения.

- За пять лет в онкодиспансер пришли работать 36 врачей.

- Впервые Псковская область занимает первое место по выявляемости рака на 1–2 стадии.

- У псковичек чаще всего обнаруживают рак груди, у псковичей – рак простаты. На диспансерном учете состоит 20 100 пациентов, в 2023 году их было 18 500.

- Чаще всего рак находят у пациентов 60–75 лет, при этом на ранних стадиях рак чаще выявляют у более молодых людей.

- В 2027 году ожидается глобальный запуск радионуклидной лаборатории.

- На базе Псковской городской поликлиники планируется создать скрининг-центр для раннего выявления рака шейки матки.