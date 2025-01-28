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К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области

К мемориалу героям спецоперации на погосте Выбуты возложили цветы губернатор Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители силового блока региона и воспитанники центра «Воин». Церемония, которой предшествовало заседание организационного комитета «Победа» под председательством главы региона, прошла в день официального открытия Года защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Одновременно с возложением цветов к мемориалу в Выбутах памятные мероприятия в день открытия Года защитника Отечества прошли и у монументов, связанных с ратной историей. Члены регионального оргкомитета «Победа» вместе с представителями патриотических объединений возложили цветы к братскому воинскому захоронению на улице Юбилейной в Пскове, к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику героям Первой мировой войны в привокзальном сквере.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.

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