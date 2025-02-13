Публикуем полное видео нейтрализации боевиков, готовивших теракт в Пскове

17:13, 13 февраля 2025, ПАИ

Псковское агентство информации публикует полное видео нейтрализации боевиков, готовивших теракт в Пскове. Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по Псковской области.

На видео видна слаженная и четкая работа сотрудников ФСБ. «Бросай оружие! Граната!» – слышно в кадре. На видео видны элементы взрывного устройства. Боевики обосновались в отдельно стоящем частном доме. Рядом с домом виден автомобиль.

Кроме того, на видео – работа сотрудников ФСБ в одной из съемных квартир, где изымаются ингредиенты для изготовления взрывчатки, видна религиозная литература.

Информация о предотвращении теракта на вокзале в Пскове была распространена сегодня, 13 февраля, ЦОС ФСБ России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил ФСБ за работу. Глава региона обратился к псковичам. «Сейчас будет распространяться много дезинформации. Читайте только проверенные источники и не доверяйте всему, что пишут разные подозрительные группы», – подчеркнул он.

Полную хронику предотвращения теракта в Пскове читайте здесь.