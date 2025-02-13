Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ФСБ России за предотвращение теракта на ж/д вокзале Пскова

13:10, 13 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ФСБ России за предотвращение теракта на ж/д вокзале в Пскове. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

«Сегодня сотрудниками ФСБ России предотвращен теракт. Злоумышленники планировали взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. Террористы тщательно готовились. Провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После совершения теракта планировали скрыться за пределами нашей страны», – отметил глава региона.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и в результате были нейтрализованы ответным огнем. Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Благодарю сотрудников ФСБ России за предотвращение теракта, грамотно и четко проведенную операцию по ликвидации злоумышленников. И обращаюсь к жителям области. Сейчас будет распространяться много дезинформации. Читайте только проверенные источники и не доверяйте всему, что пишут разные подозрительные группы», – заключил глава региона.

Правила поведения при ЧП и возможном теракте читайте здесь. Всю информацию о предотвращённом теракте можно найти по ссылке.