Аэропорт Пскова подключён к единому кол-центру

10:24, 19 февраля 2025, ПАИ

Аэропорт Пскова подключён к единому кол-центру, сообщается в его телеграм-канале. Многоканальный телефон аэропорта (8 8112) 33-13-08. Позвонив по нему, можно получить любую информацию о работе аэропорта.

Если есть предложения по улучшению качества обслуживания, нужно звонить по телефону 8-800-350-62-60 или писать сюда: quality@novaport.ru.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта в Пскове в январе. В прошлом году псковский аэропорт обслужил больше 160 тысяч пассажиров.

В этом году в аэропорту появился амбулифт для посадки в самолёт людей с ограничениями. Кроме того, в районе площади аэропорта в Пскове действует новая схема движения транспорта.