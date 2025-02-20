Барсика – героя мультфильма подарили на память Александру Гуцану в Пскове

16:36, 20 февраля 2025, ПАИ

Полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Михаил Ведерников посетили Школу креативных индустрий в региональном Доме молодежи в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Руководитель школы Александр Боярков рассказал полпреду о направлениях обучения. Александру Гуцану также показали съемочную площадку мультфильмов, где главным героем является символ Пскова - барсик. Напомним, что первым в серии фильмов стал «Барсик и Рождество». Александру Гуцану вручили на память барсика.

В ходе визита в Псковскую область полпред Александр Гуцан провел рабочую встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым. Полпред и губернатор посетили площадки Дома молодежи и стали зрителями премьерного показа фильма «Позывной «Вожак», посвященного Герою России, участнику СВО Павлу Горбоконенко.