Барсика – героя мультфильма подарили на память Александру Гуцану в Пскове
Полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Михаил Ведерников посетили Школу креативных индустрий в региональном Доме молодежи в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
Руководитель школы Александр Боярков рассказал полпреду о направлениях обучения. Александру Гуцану также показали съемочную площадку мультфильмов, где главным героем является символ Пскова - барсик. Напомним, что первым в серии фильмов стал «Барсик и Рождество». Александру Гуцану вручили на память барсика.
В ходе визита в Псковскую область полпред Александр Гуцан провел рабочую встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым. Полпред и губернатор посетили площадки Дома молодежи и стали зрителями премьерного показа фильма «Позывной «Вожак», посвященного Герою России, участнику СВО Павлу Горбоконенко.
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