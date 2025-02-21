Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О мужском здоровье поговорили в программе ​«Анамнез». Главное

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 февраля, стал врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тихомиров.

Главное:

Мужское здоровье – это не только здоровье мочеполовой системы, это комплекс всех составляющих: психология, социальная сфера, питание, ментальное и духовное здоровье.

У псковских мужчин заботливые женщины, которые стимулируют своих мужчин следить за здоровьем.

Факторы, влияющие на мужское здоровье, – алкоголь, курение, токсические вещества, некачественное питание и вода, социальная обустроенность, отсутствие мотивации.

До 45 лет мужчина может обращаться к урологу лишь в случае беспокоящих симптомов, с 45 лет, особенно с 50, начинается «золотой» период урологических проблем: диспансеризация должна быть ежегодной.

В регионе высокий уровень статистики выявляемости онкологических заболеваний на запущенных стадиях.

Псковская область – лидер по мочекаменной болезни.

Качество воды в регионе требует отдельного научного изучения, она сильно влияет на здоровье псковичей.

Для профилактики мочекаменной болезни надо ежедневно пить не менее 1,5–2 л жидкости. Воду лучше пить из водоматов, а не фильтрованную.

Следующий шаг в урологии – формирование трёхмерных органов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 февраля 2025

О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
21 февраля 2025

В Пустошке состоялся митинг, посвящённый Дню Защитника Отечества
21 февраля 2025

Находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил Алексей Наумец
21 февраля 2025

Обновлённое пространство в центре Пскова станет новой точкой притяжения – Наталья Исакова
21 февраля 2025

Мария Мусатова: Программа «Герои земли Псковской» - это новые компетенции для ее участников
21 февраля 2025

100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев награжден юбилейной медалью
21 февраля 2025

Жители Псковской области могут рассказать о своих героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы
21 февраля 2025

Группа волонтёров из Псковской области отправляется для помощи в ликвидации загрязнения черноморского побережья

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...