О мужском здоровье поговорили в программе ​«Анамнез». Главное

17:23, 21 февраля 2025, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 февраля, стал врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тихомиров.

Главное:

Мужское здоровье – это не только здоровье мочеполовой системы, это комплекс всех составляющих: психология, социальная сфера, питание, ментальное и духовное здоровье.

У псковских мужчин заботливые женщины, которые стимулируют своих мужчин следить за здоровьем.

Факторы, влияющие на мужское здоровье, – алкоголь, курение, токсические вещества, некачественное питание и вода, социальная обустроенность, отсутствие мотивации.

До 45 лет мужчина может обращаться к урологу лишь в случае беспокоящих симптомов, с 45 лет, особенно с 50, начинается «золотой» период урологических проблем: диспансеризация должна быть ежегодной.

В регионе высокий уровень статистики выявляемости онкологических заболеваний на запущенных стадиях.

Псковская область – лидер по мочекаменной болезни.

Качество воды в регионе требует отдельного научного изучения, она сильно влияет на здоровье псковичей.

Для профилактики мочекаменной болезни надо ежедневно пить не менее 1,5–2 л жидкости. Воду лучше пить из водоматов, а не фильтрованную.

Следующий шаг в урологии – формирование трёхмерных органов.