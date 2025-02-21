О мужском здоровье поговорили в программе «Анамнез». Главное
Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 февраля, стал врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тихомиров.
Главное:
Мужское здоровье – это не только здоровье мочеполовой системы, это комплекс всех составляющих: психология, социальная сфера, питание, ментальное и духовное здоровье.
У псковских мужчин заботливые женщины, которые стимулируют своих мужчин следить за здоровьем.
Факторы, влияющие на мужское здоровье, – алкоголь, курение, токсические вещества, некачественное питание и вода, социальная обустроенность, отсутствие мотивации.
До 45 лет мужчина может обращаться к урологу лишь в случае беспокоящих симптомов, с 45 лет, особенно с 50, начинается «золотой» период урологических проблем: диспансеризация должна быть ежегодной.
В регионе высокий уровень статистики выявляемости онкологических заболеваний на запущенных стадиях.
Псковская область – лидер по мочекаменной болезни.
Качество воды в регионе требует отдельного научного изучения, она сильно влияет на здоровье псковичей.
Для профилактики мочекаменной болезни надо ежедневно пить не менее 1,5–2 л жидкости. Воду лучше пить из водоматов, а не фильтрованную.
Следующий шаг в урологии – формирование трёхмерных органов.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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