Основательница мастерской «Изборский пряник» стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 24 февраля.
Главное из эфира:
- идея создания изборских пряников появилась у Татьяны Мусатовой, когда она переехала в дом родственников бывшего мужа в Псковской области: его тётя-скульптор решила сделать изборский изразец и по его мотивам сделать ещё и пряник;
- гостья студии решила развивать эту идею, и в 2012 году удалось представить на ярмарке первые изборские пряники;
- «Я не могу утверждать, что когда-то был именно изборский пряник, хотя в целом они были во всех городах и весях. И псковский пряник был однозначно. Об изборском не сохранилось историй, потому что город постоянно воевал», – отметила основательница мастерской;
- Татьяна Мусатова также рассказала, что в создании изборских пряников ей помогают единомышленники, но в основном она сама занимается как их созданием, так и логистикой готовых изделий;
- около пяти-семи лет потребовалось для создания нужной рецептуры изборского пряника;
- подготовленное тесто для пряников хранится от 30 до 40 дней. Эта традиция пришла из Архангельска, где так делали традиционные козули;
- смесь пряностей, которую первой сделала основательница мастерской, называется «сухие духи». Смесь до сих пор используют при приготовлении изборского пряника;
- изборский пряник «Скобарь» является одним из самых именитых пряников в России;
- сюжеты на пряниках создают исходя из желания воплотить сказку, детские воспоминания.
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