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Основательница мастерской «Изборский пряник» стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 24 февраля.

Татьяна Мусатова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • идея создания изборских пряников появилась у Татьяны Мусатовой, когда она переехала в дом родственников бывшего мужа в Псковской области: его тётя-скульптор решила сделать изборский изразец и по его мотивам сделать ещё и пряник;
  • гостья студии решила развивать эту идею, и в 2012 году удалось представить на ярмарке первые изборские пряники;
  • «Я не могу утверждать, что когда-то был именно изборский пряник, хотя в целом они были во всех городах и весях. И псковский пряник был однозначно. Об изборском не сохранилось историй, потому что город постоянно воевал», – отметила основательница мастерской;
  • Татьяна Мусатова также рассказала, что в создании изборских пряников ей помогают единомышленники, но в основном она сама занимается как их созданием, так и логистикой готовых изделий;
  • около пяти-семи лет потребовалось для создания нужной рецептуры изборского пряника;
  • подготовленное тесто для пряников хранится от 30 до 40 дней. Эта традиция пришла из Архангельска, где так делали традиционные козули;
  • смесь пряностей, которую первой сделала основательница мастерской, называется «сухие духи». Смесь до сих пор используют при приготовлении изборского пряника;
  • изборский пряник «Скобарь» является одним из самых именитых пряников в России;
  • сюжеты на пряниках создают исходя из желания воплотить сказку, детские воспоминания.

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