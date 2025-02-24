Основательница мастерской «Изборский пряник» стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

19:26, 24 февраля 2025, ПАИ

Основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 24 февраля.

Главное из эфира: