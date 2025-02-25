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Происшествия

Шесть пожаров произошло в Псковской области за сутки, погиб один человек

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области 24 февраля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, жилой дом горел в деревне Атрубашка Гдовского муниципального округа. При пожаре обнаружили погибшей пожилую женщину. Возможной причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Пожар в деревне Атрубашка Гдовского муниципального округа. Фото: ПАИ

Также возгорание произошло в квартире в доме на улице Юбилейной, 67 в Пскове. Возможная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. По предварительным данным, в квартире находились котята. Ведётся поиск животных.

Пожар на улице Юбилейной в Пскове. Фото: ПАИ

Помимо этого, дом горел на улице Усадебной в Великих Луках. Возможной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Пожар на улице Усадебной в Великих Луках. Фото: ПАИ

Кроме того, возгорание случилось на улице Северной в СНТ «Милевка» Псковского района. Возможная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки и 50 кроликов.

Также хозяйственная постройка горела в деревне Ляпуны Опочецкого муниципального округа. Возможная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли от огня хозяйственную постройку, жилой дом и автомобиль.

Пожар в Воробецком проезде в Великих Луках. Фото: ПАИ

Кроме того, здание складского назначения горело в Воробецком проезде в Великих Луках. Возможная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли от огня котельную и пристройку.

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