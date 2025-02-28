Подозреваемые в покушении на митрополита Тихона рассказали, когда должно было состояться убийство

11:42, 28 февраля 2025, ПАИ

Покушение на бывшего митрополита Псковского и Порховского, а ныне Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) должно было состояться еще в январе 2025 года, рассказал один из подозреваемых в подготовке теракта клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович.

По его словам, из-за задержания одного из участников покушение перенесли на конец февраля.

Вместе с гражданином России Иванковичем был также задержан гражданин Украины с российским ВНЖ Денис Попович. Он был помощником митрополита Тихона. На сайте Псково-Печерской семинарии также встречается его упоминание в качестве старшего преподавателя.

По словам Поповича, украинские кураторы поставили перед ним задачу следить за Шевкуновым, якобы угрожая расправой над родственниками. Попович должен был найти себе союзника и получить взрывчатку. «Мы должны были заложить ее в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве», – рассказал он на оперативном видео.

Во время обысков у подозреваемых изъято самодельное взрывное устройство. Его молодым людям передали ещё в декабре через тайник. Также изъяты два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. В телефонах задержанных обнаружено более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко. Связь с кураторами на Украине несостоявшиеся убийцы держали через Telegram.

Преступную акцию террористы планировали выполнить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.

В отношении Дениса Поповича и его сообщника Никиты Иванковича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

Добавим, что с 2018 года по октябрь 2023 года Тихон возглавлял Псковскую митрополию. По решению Священного Синода в 2023 году он был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.