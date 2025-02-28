Обвиняемого в подготовке покушения на митрополита Тихона ранее задерживали за неповиновение полиции

12:15, 28 февраля 2025, ПАИ

Обвиняемого в подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона гражданина Украины с российским ВНЖ Дениса Поповича ранее задерживали за неповиновение полиции. Об этом пишет ТАСС. На сайте Псково-Печерской семинарии помощник митрополита Попович также упоминается как старший преподаватель семинарии.

В январе 2025 года Попович был задержан у станции метро «Тургеневская» в Москве за мелкое хулиганство: он демонстративно размахивал руками и нецензурно выражался. Попович не признал вину и заявил, что «просто направлялся в Сретенский монастырь», где служил. Суду эти объяснения не показались убедительными. В результате Попович был приговорен к административному аресту на 15 суток.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Его планировали украинские спецслужбы. Теракт должны были совершить Денис Попович и его сообщник, клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Оба были завербованы в середине 2024 года через мессенджер Telegram.

Во время обысков у подозреваемых изъято самодельное взрывное устройство. Его молодым людям передали ещё в декабре через тайник. Также изъяты два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. В телефонах задержанных обнаружено более 70 украинских контактов. Связь с кураторами несостоявшиеся убийцы держали через тот же мессенджер, в котором их завербовали.

Преступную акцию террористы планировали выполнить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. Иванкович на оперативном видео рассказал, что покушение на митрополита должно было состояться еще в январе 2025 года, однако из-за задержания одного из участников его перенесли на конец февраля.

В отношении Дениса Поповича и Никиты Иванковича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

Все новости о ситуации с несостоявшимся покушением на митрополита Тихона читайте в нашем сюжете.