Участники СВО из Пскова: Программа «Герои земли Псковской» позволит и дальше служить Родине

19:49, 04 марта 2025, ПАИ

Возможности кадровой программы «Герои земли Псковской» обсудили сегодня, 4 марта, на встрече с участниками СВО в фонде «Защитники Отечества». Своими планами участия в программе участники СВО поделились в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Я хочу принести пользу своему государству и малой родине. Планирую закончить обучение и получить направление на работу, показав себя с лучшей стороны, на благо Псковской области. Надеюсь, это будет позитивный и перспективный опыт», – отметил участник СВО Руслан Абубекиров и поделился, что в перспективе его интересует работа в социальной сфере.

Ещё один участник встречи Михаил Каратыш узнал о старте программы в филиале фонда «Защитники Отечества». «Решил принять участие в программе, потому что был профессиональным военным. Обучение даст возможность получить гражданскую специальность и дальше служить Родине в государственных структурах», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что уже поступило более 130 заявок на участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Регистрация участников программы продлится до 31 марта 2025 года на сайте герои.псков.рф. За участниками программы закрепят опытных наставников. Одним из них станет губернатор Михаил Ведерников.

Программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.