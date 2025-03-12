Погодные аномалии, смерчи и затяжная весна: Тала Нещадимова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

17:52, 12 марта 2025, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

Главное из эфира: