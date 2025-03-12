Погодные аномалии, смерчи и затяжная весна: Тала Нещадимова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.
Главное из эфира:
- самая холодная зима в Псковской области была в 1977–1978 годах: она даже побила рекорд зим 1940-х годов;
- в целом температура зимы 2024–2025 годов в Псковской области уложилась в климатические нормы. Рекорд 2019–2020 годов, когда «зимы не было», не побит;
- лёд на водоёмах области этой зимой не сформировался в достаточной мере: «У нас было несколько образований льда, но затем при положительных температурах он разрушался». Максимальная толщина льда на Чудском озере составила 16 см, что недостаточно для безопасной рыбалки;
- из-за этого весеннего ледохода в классическом понимании в Псковской области в этом году не будет: «Такого, что льдины плывут по реке, в этом году не будет»;
- интенсивного паводка этой весной также не ожидается: возможны локальные повышения уровней воды, если будут сильные осадки, но без критических последствий;
- весна 2025 года ожидается затяжной и плавной: возможны возвраты холодов и ночные заморозки, ночные температуры могут быть слабо отрицательными, дневные – до +10 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя;
- возможны неожиданные температурные скачки, как в 2023 году: «апрель может быть жарким, а май – холодным или наоборот»;
- в целом текущий период остаётся самым тёплым за последние 150 лет. В ближайшие годы тренд на потепление сохраняется, но «синусоида рано или поздно пойдёт вниз», так что возможен переход к похолоданию через 10–20 лет;
- пока нет оснований говорить, что лето 2025 года будет холодным;
- грозы зимой или ранней весной случаются редко, но не являются чем-то новым: «Гроза в марте – классика, когда тёплый фронт сталкивается с холодной воздушной массой»;
- радуга зимой возможна, если выпадают дожди: «Радуга в январе? Если были плюсовые температуры и дождь, то почему нет»;
- в феврале 2024 года в Псковской области было зафиксировано рекордное давление: «Обычно у нас 767 мм рт. ст., а тут было 795». Давление поднималось плавно, поэтому негативное влияние на людей было минимальным: «Опасны не сами абсолютные значения, а резкие скачки давления»;
- в 2023 году максимальная сила ветра достигала 28 метров в секунду: «Это уровень, при котором вырываются деревья с корнем»;
- ураганы и смерчи стали чаще фиксироваться в Псковской области также из-за потепления: «Мы живём в самые тёплые 20 лет за весь период инструментальных наблюдений».
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