Лето 2025 года вновь может принести в Псковскую область ураганы и смерчи

17:10, 12 марта 2025, ПАИ

Лето этого года вновь может принести в Псковскую область ураганы и смерчи, отметила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

«Это связано с тем, что мы живём в самое тёплое десятилетие за весь период инструментальных наблюдений. Для образования смерча нужно несколько факторов: мощная кучевая облачность, водная поверхность и неустойчивая погода. Именно поэтому они были в основном на юге региона, где много озёр», – отметила гостья студии.

Образование смерчей и ураганов в этом году будет также зависеть от погоды, подчеркнула она. «Если предстоящее лето будет таким же тёплым, как было предыдущее, то мы снова сможем увидеть эти явления», – сказала Тала Нещадимова.

Напомним, что летом прошлого года смерч был замечен в Пскове, видеозапись с ним можно увидеть по ссылке. Также его удалось увидеть жителям Невельского округа и Гдовского района. Смерчи в Псковской области стали объектом исследования Института физики атмосферы РАН.