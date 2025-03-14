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Общество

Школы в Великих Луках переходят на дистанционное обучение

Занятия в школах и учреждениях дополнительного образования в Великих Луках будут проходить дистанционно с 17 по 23 марта, сообщили ПАИ в администрации города.

Занятия в школах и учреждениях дополнительного образования в Великих Луках будут проходить дистанционно с 17 по 23 марта. Фото: ПАИ

Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Обучение будет проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Ранее сообщалось, что тренировку ОГЭ среди 9-х классов в школах Пскова перенесли на апрель из-за роста заболеваемости. В регионе более 100 классов закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Кроме того, отмечалось, что почти вдвое выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю.

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