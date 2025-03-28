Церемония передачи символа «Эстафеты Победы – 2025» прошла в Невеле

21:20, 28 марта 2025, ПАИ

Торжественная церемония передачи символа «Эстафеты Победы – 2025» прошла в Аллее Славы в городском парке в Невеле сегодня, 28 марта. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Участие в мероприятии приняли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, администрации Невельского муниципального округа, ветераны-пограничники, активисты «Движения первых», юнармейцы и жители города.

«Эстафета Победы» – это международная военно-патриотическая акция, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходящая вдоль внешних границ государств – участников СНГ. Она символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа.

С приветственным словом выступил заместитель начальника управления – начальник отдела кадров ПУ ФСБ России Псковской области капитан I ранга Леонид Гураль, который рассказал об истории акции «Эстафета Памяти», цель которой – быть достойными славной Победы предков.

«Нам выпала честь принимать «Эстафету Памяти» на Невельской земле с богатым героическим прошлым, нам дорого досталась Победа, поэтому сегодня мы не должны забывать о подвигах наших дедов и всегда помнить, что Россия – сильная и великая держава», – сказала первый заместитель главы Невельского муниципального округа Виктория Храбрая.

История подобных эстафет насчитывает не один десяток лет. Начало традиции было положено в далёких 30-х годах прошлого века. С тех пор пограничники регулярно организовывают масштабные акции, каждая из которых посвящена важным историческим датам. Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов – через города и посёлки, отдавая дань памяти героям.

29 марта Пограничное управление ФСБ России по Псковской области передаст «Эстафету Победы – 2025» Пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области. Завершится военно-патриотическая акция 28 мая в Москве.

Напомним, что ранее «Эстафету Победы» приняли в Пскове, Печорах, Самолве, а также в Пыталовском и Красногородском муниципальных округах.