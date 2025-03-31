Нокаут конём. Разговор с тренером, который первым взялся за шахбокс в Псковской области

15:35, 31 марта 2025, ПАИ

В каждом городе или районе Псковской области можно найти вид спорта, в котором местные ребята преуспевают настолько, что ими гордятся абсолютно все. Успехи проистекают из базовых вещей – инвентарь, специалисты, интерес. Например, за Дедовичами закрепилась слава об их классной команде по академической гребле, где-то в Острове определённо должны быть свои биатлонисты и лыжники, а когда речь заходит о Локне, сразу почему-то вспоминаешь про бокс и баскетбол. Свою нишу в этом плане неожиданно открыл и Плюсский район. Не знаем, как у некоторых, но лично у нас теперь этот округ ассоциируется с новым спортивным направлением, которое с недавних пор официально оформилось в полноценный вид спорта. Речь идёт о шахбоксе.

Помесь двух стихий (шахмат и бокса), которые, как кажется на первый взгляд, совершенно друг другу не подходят, уютно обживается на севере региона. Как говорят, один раз – случайность, два – совпадение, а три – уже закономерность. Плюсская земля за год успела пройти все три стадии. Раз – успехи местных воспитанников на первенстве Федерации шахбокса России в прошлом году. Два – проведение первого в истории региона турнира по шахбоксу на территории Плюсского района. Три – повторный триумф местных ребят на соревнованиях профильной федерации в Москве. Триумф в столице случился совсем недавно, и об этом мы решили поговорить с главным инициатором, идейным лидером, тренером и основателем клуба «Рысь» Дмитрием Зубаревым.

– Дмитрий, поделитесь, откуда пошло такое название вашего клуба? Почему именно «Рысь»?

– Название прямо связано со спортсменами клуба. Когда я его придумывал, то хотелось привязать название к нашему месту. На гербе Псковской области изображён барс, но ребята, которые занимаются в клубе, были ещё юными. Поэтому я выбрал другую кошку – рысь. Во-первых, она водится у нас, во-вторых, она очень ловкая и сильная, как мои спортсмены, в-третьих, ребятам понравилось, когда их зовут «рысятами». А теперь уже и «рысями».

– Познакомьте нас со своим клубом.

– Спортзал у меня открылся в Лядах, где порядка 600 человек живёт. У нас он в целом оборудован под единоборства. Там есть мягкое покрытие, маты, мешки, протекторы на стенах. Я развиваю сразу несколько видов спорта – это бокс, кикбоксинг, рукопашный бой, дзюдо, самбо и шахматы. Цель этих занятий прежде всего воспитательная. Чтобы спорт дал ребятам возможность определить свою судьбу несколько по-другому, чем она предопределена их местом проживания. Я считаю, что им обязательно нужно давать борцовскую базу, акробатику, чтобы они всесторонне развивались. А шахматы развиваем постольку-поскольку. Я могу ребят чему-то научить. И к тому же это дополнительно дисциплинирует и развивает спортсмена всесторонне, помогает в учёбе. От серьёзных занятий шахматами они постепенно переходят к тому, чтобы учёбу где-то подтянуть. Шахбокс для нас – это что-то простое, потому что мы этими направлениями занимаемся серьёзно. Поэтому и результат хороший.

– Как я понимаю, вы представитель мира единоборств. Как так получилось, что вы стали увлекаться шахматами и, более того, обучаете игре юных ребят?

– Это была семейная история. У меня три сына, и я их сам начал тренировать. Когда они добились уже серьёзных успехов, мы решили этим поделиться, чтобы другие ребята тоже имели возможность заниматься. Нас в этом поддержали, открыли спортзал «Рысь». Сначала сложилась какая-то спортивная группа. Два года мы занимались начальной подготовкой. Позже выявились ребята, от которых есть какой-то толк. У нас сейчас группа – шесть человек, включая трёх моих сыновей. К тому времени мой старший сын уже становился чемпионом Псковской области по классическим шахматам. Средний – занимал второе место по области в позапрошлом году. Была история, когда мы поехали на соревнования в Локню год назад. Я всегда с собой беру шахматную доску – так исторически у нас сложилось. Достал её, предложил ребятам сыграть. Посмотрел, что они вытворяют на доске, и у меня кровь из глаз потекла, образно выражаясь. Тогда я решил: раз у нас одна команда, всё, что я даю своим детям, буду давать и нашим спортсменам, которые это заслужили своим ответственным отношением к тренировкам. Я этих мальчишек уважаю. Так что просто стал дополнительно три раза в неделю вести у них шахматы. Прошёл год, и они уже ничего так играют, молодцы. Потом это всё переросло в такую историю, в шахбокс. Есть навыки шахмат, боксёры они крепкие – давайте пробовать. Тем более что мы съездили в прошлом году на турнир, и нам очень понравилось. Я до этого как-то с усмешкой к этому всему относился. Мы поехали на турнир просто отдохнуть, поприкалываться. Ну а что, боксировать мы умеем, в шахматы играем. В итоге то, что я там увидел, мне настолько понравилось, что мы уже в этом году осознанно стали готовиться к чемпионату Федерации шахбокса России.

– По итогам последних соревнований в Москве на счету вашей команды четыре золота, серебро и бронза. Серебро выиграл, кстати, директор Плюсского перерабатывающего завода Константин Новинский. Как он оказался в вашем молодом коллективе?

– Это вообще удивительная история, конечно. Он сам ходит в спортзал, берёт уроки. А с нами поехал поддержать команду и сам выступил в разделе. Я его секундировал. Он провёл всего один поединок против мастера спорта, который недавно даже на чемпионате России по боксу выступал. Я скажу, что первый раунд абсолютно объективно Константин хорошо боксировал. Потом просто не хватило дыхалки. Но вообще чудеса. Он проявил такой характер и стойкость. Я удивился. Думал, что не выйдет.

Весёлый и жизнерадостный Константин Новинский всячески поддерживал ребят из клуба «Рысь» на этих соревнованиях. Где-то даже успевал брать короткие интервью по ходу стартов, а в конце попробовал свои силы на ринге.

– Я слышал, на эти соревнования приезжали довольно сильные молодые боксёры, которые проигрывали вашим ребятам и не хотели с этим мириться. Расскажите, как это было.

– В прошлом году мы меньшим составом выступали в Санкт-Петербурге. Кто-то нас с тех соревнований запомнил. В этот раз сильно выросла конкуренция. Приехали тренеры, которые работают в школах олимпийского резерва в крупных городах. Там большие бюджеты, и они очень амбициозные. Ну а что клуб «Рысь»? Есть спортзал и ребята, которых я тренирую. Приезжают люди из финансово сильных регионов, где все занимаются платно с тренерами по шахматам. А у нас только я их тренирую, обучаю и шахматам, и боксу. Удаётся добиться результатов за счёт дисциплины и серьёзного отношения к тренировкам со стороны ребят. Сформировался такой коллектив, где есть определённые правила добросовестного отношения к тренировкам. Соперники из крупного города приезжают и не желают видеть оппозицию в нашем лице. Псковская область в целом в единоборствах не очень сильный регион объективно. Они видят в составе пар соперников из Псковской области и не воспринимают всерьёз. Смотрят, где там оппоненты из Москвы, Ингушетии, Челябинска, Югры. В итоге у нас из 11 боёв шесть досрочно выиграно по боксу. Они обалдевают от этого. Была недооценка нас как соперника. А у нас ребята сильные в команде – победители первенств СЗФО по рукопашному бою, кикбоксингу, очень опытные спортсмены. Конечно, от нас такого не ожидают. Потом подходили тренеры и говорили, что у нас крутая команда.

Иван Зубарев в синем углу ринга даёт отпор сопернику на голову выше ростом.

– Есть какой-нибудь интересный пример, когда соперник, смотря на вас сверху вниз, остро отреагировал на поражение?

– Было такое, что соперник, который нам проиграл, даже на награждение не вышел. Хотя бой был выигран чисто, и это никто не оспаривал. Первый раз такое вообще было на моей памяти. Почему-то они испытывали какое-то унижение, что проиграли ребятами из деревни.

– Чем вам нравится шахбокс?

– В целом шахбокс как вид спорта мне кажется очень перспективным. Я знаю, что происходит в боксе, и знаю, что происходит в шахматах. Детский бокс свою популярность теряет. У современных родителей много предрассудков на счёт этого вида спорта. Кто-то просто считает, что в жизни есть вещи поважнее. Они желают своим детям чего-то другого. В шахматах дети физически недоразвиты. Есть такой стереотип, что шахматист – это такой сутуленький мальчик в очках, немного не скоординированный, интроверт в каком-то смысле. И такое действительно имеет место быть. А приезжая на шахбокс, ты видишь спортсменов со знаком качества. Есть там базовые шахматисты, которые проигрывают по боксу, но уже одно то, что они выходят в ринг, перечёркивает все стереотипы о шахматистах. Более того, очевидно, что они продолжат свои занятия. И то же самое с боксёрами. У двух моих спортсменов были бои с серьёзными ребятами очень хорошей подготовки. По боксу объективно мои ребята уступали, но они их обыгрывали по шахматам. Даже эти сильные боксёры – они уже другие, когда садятся за доску. Они начинают думать. Я вижу, что уровень шахмат у них не нулевой. И поведение в жизни становится другим. Я не говорю, хуже или лучше. Просто я считаю, что шахбоксёры – это спортсмены со знаком качества. Это ребята, которые открыли для себя новые грани. Я радуюсь, что каждый год идёт такой прирост сильных спортсменов.

– Шахбокс – это новый вид спорта, и у него, как и у любой игры, могут быть свои недочёты в правилах не старте. Хотели бы что-то поменять в этом плане?

– Правила сбалансированные. Они дают возможности всем: и шахматистам, и боксёрам. Там есть несколько разделов. В классическом шахбоксе всё в порядке с правилами. Всё объективно – выиграть может и шахматист, и боксёр.

– Чемпион мира по шахбоксу в своём виде спорта выиграет у чемпиона мира по боксу? Мне кажется, что мировому чемпиону по боксу хватит одного раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

– Чемпионские бои по боксу разве выигрываются явным преимуществом? Нет, конечно. Начиная с уровня мастера спорта примерно, досрочно редко выигрывают. Дело случая – кто кому попал. Я тоже думал, когда мы первый раз ехали, что боксёры сейчас всем кабины разнесут и всё. А нет. Победа по боксу по очкам, чем заканчивается 99 процентов боксёрских поединков, в шахбоксе маловероятна. Она может быть только в том случае, если на шахматной доске ничья. Тогда исход поединка решается по судейским запискам. Во всех остальных случаях если нет досрочно победы в боксе, то решают на шахматной доске. К моему огромному удивлению, большинство побед было по шахматам. В этом году, кстати, довольно много побеждали и по боксу. Надо проанализировать почему. Пока не могу понять. До этого я приходил к выводу, что решают шахматы. Почему? Потому что отбегать по рингу, не дать себя досрочно нокаутировать можно. Мастер спорта по боксу почти любой может с чемпионом мира отбоксировать, и это не значит, что чемпион мира его угрохает. По очкам выиграет, а досрочно – нет. Поэтому если мастер спорта по боксу займётся шахматами, то у чемпиона мира по боксу шансов в шахбоксе не будет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».