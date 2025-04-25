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Общество

Обвинительный приговор в отношении Александра Грацкого оставили без изменений

Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда оставила без изменения приговор Псковского городского суда от 4 февраля 2024 года, которым бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника УГХ Александра Грацкого признали виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

По совокупности двух преступлений Александру Грацкому назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5,7 млн рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Напомним, утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовало кадры его задержания. Александра Грацкого обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Хронологию дела читайте здесь.

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