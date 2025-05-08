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Общество

Здание медиахолдинга Псковской области преобразилось к 9 Мая

Активная подготовка к 9 Мая продолжается на улице Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Здание медиахолдинга Псковской области преобразилось в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Здесь появились декорации для спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!».

Напомним, что этот спектакль-реконструкция пройдёт на улице Ленина в Пскове 9 Мая с 11:00 до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Жители и гости города смогут увидеть подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века. Также здесь будет работать городок настольных игр и многое другое.

Ранее на мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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