До 18 мая продлили отопительный сезон в Псковском районе

19:03, 12 мая 2025, ПАИ

Решение о продлении отопительного сезона до 18 мая приняли власти Псковского района в связи с прогнозом погоды на ближайшие дни, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

«В середине недели к прохладным дневным и ночным температурам добавятся осадки в виде дождя, что неизбежно принесёт ещё больший дискомфорт в дома жителей, если отключить теплоснабжение. Ждём наступления благоприятных погодных условий», – сказала Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон возобновляется в районах Псковской области после отключений.

Глава Пскова Борис Елкин прокомментировал продление сроков отопительного сезона: «Лучше немного подождать, чем рисковать здоровьем«.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах. Сообщалось, что великолучане жалуются на преждевременное отключение отопления.