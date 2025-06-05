Мама победительницы акции «Губернаторский дневник»: Детям был организован правительственный приём

12:47, 05 июня 2025, ПАИ

Ученица 2 класса Влада Дарина Бирюкова из Себежской основной общеобразовательной школы за три месяца получила 201 пятёрку и смогла побывать на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник».

Мама девочки Наталья Бирюкова поделилась впечатлениями от экскурсий и встречи. «Вчера наша семья имела возможность побывать в Пскове на чествовании победителей акции «Губернаторский дневник». Мы ждали это мероприятие почти полгода, так как Влада стала победителем в первом триместре. Изначально было понятно, что это торжественное и ответственное мероприятие, но в реальности масштаб и организация превзошли все наши ожидания. Детям был организован действительно правительственный прием на высшем уровне», - сказала она.

Она также отметила, что каждому ребёнку уделили внимание и заботу. В медиацентре дети смогли попробовать себя в роли радио- и телеведущих.

«После этого мы пошли в дом правительства, где было всё подготовлено для встречи победителей. Это были самые трогательные и волнительные моменты. Ребята побывали в роли депутатов, принимали участие в голосовании. А потом прошли за стол переговоров с губернатором. Это было самое волнительное! Сидеть рядом за столом с Михаилом Юрьевичем, рассказывать о себе, задавать вопросы!» – отметила Наталья Бирюкова.

Особенно трогательным моментом стало вручение родителям благодарственных писем от правительства Псковской области за достойное воспитание детей – волнение чувствовалось у всех, даже у папы, добавила собеседница агентства.

«Влада была на седьмом небе от счастья. Для детей были организованы эксклюзивные экскурсии, они смогли побывать там, куда могут попасть только единицы, живущих в Псковской области», – заметила мама девочки.

Она также обратилась к себежским школьникам, которые ещё не решились участвовать в этой акции или не смогли победить: «Настоятельно рекомендуем не сдаваться и пробовать свои силы. Это того стоит, поверьте!»

Особенную благодарность Наталья выразила учительнице Влады Елене Гариловой, без которой, по её словам, ничего бы не состоялось – именно её вера и поддержка помогли школьнице добиться успеха. Также оказалась важна поддержка руководства Себежской основной школы, добавила мать.

Напомним, что встреча с главой региона прошла вчера, 4 июня. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил важную роль родителей в успехе детей и показал школьникам свой рабочий кабинет.

Ранее своими впечатлениями о встрече с губернатором поделились победители «Губернаторского дневника».