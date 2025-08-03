Самолёт Москва – Псков вылетел с задержкой почти на три часа

11:04, 03 августа 2025, ПАИ

Самолёт Москва – Псков вылетел с задержкой почти на три часа сегодня, 3 августа, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Борт должен был вылететь из московского аэропорта в 08:00. Но вылет авиарейса вначале отложили до 10:00, затем до 10:25. В итоге самолёт вылетел из Внуково в 10:46. Расчётное время прибытия борта в Псков – 12:01.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и Псковом, шло отражение атаки БПЛА. В частности, БПЛА сбили в Псковском районе над Неёлово.

Напомним, если вы стали свидетелем полёта БПЛА, необходимо оперативно звонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.