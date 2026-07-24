Эксперты: Ангажированность критиков мешает объективной оценке фильмов

16:25, 24 июля 2026, ПАИ

Проблема ангажированности кинокритиков, связанная с дружескими отношениями или сотрудничеством, в том числе с новыми медиа, ставит под сомнение объективность их оценок. Об этом в ходе круглого стола «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар» в медиацентре ПАИ поговорили эксперты.

Модератор дискуссии Андрей Апостолов обратил внимание участников на то, что сложно написать негативный отзыв о фильме близкого друга, а также на растущую практику появления позитивных реплик о новых картинах в Telegram-каналах, информационными партнёрами которых выступают эти же фильмы.

«Это же сложно воспринимать тоже как объективную критику. Вот здесь стоит вопрос, насколько вообще в кино возможна объективная критика. И проблема ли то, что она часто бывает ангажированной и граничит с пиаром?» – задался вопросом Апостолов.

Журналист, политолог, член жюри международного конкурса Юрий Светов поднял проблему бесплатных билетов для критиков, которая, по его мнению, серьёзно влияет на объективность оценок. Он привёл пример подхода художественного руководитель Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрия Александрова, который ввёл себе порядок не давать никому бесплатных билетов.

«На прошлой неделе у нас был интересный круглый стол по поводу музыкальных опен-эйров, сейчас в Петербурге их проводится много, и выступал Юрий Александров, художественный руководитель музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера», очень успешного театра. И он сказал, что ввёл себе в порядок не давать ни одного бесплатного билета: ни журналистам, ни критикам, никому. <...> А то ты бесплатно билет возьмёшь, а потом думаешь: ругать или не ругать», – поделился он.

В ходе обсуждения прозвучала также мысль о том, что бесплатные показы на фестивалях создают иллюзию востребованности фильма. Андрей Апостолов предостерёг продюсеров от излишнего оптимизма: «Не нужно обольщаться. Когда мы показали бесплатно людям в рамках вот такого праздника, они благодарят и говорят: «Как же так? Почему так мало людей знают про ваш фильм, нужно выпускать его в широкий прокат». Это не значит, что если у этих же людей завтра будет возможность посмотреть ваш фильм за 500 рублей, они это сделают».

Развивая тему этики в кинокритике, председатель Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров заявил о проблеме «хамского тона» и безнаказанности некоторых критиков. «Это безнаказанность, – сказал он, – это как дети, такие гадкие, которые сидят на балконе и с пятого этажа плюются».

По его словам, он перестал читать рецензии на свои фильмы после 2015 года: «Я не читаю после 15-го года ничего о своих картинах ни хорошего, ни плохого, потому что там я был на грани того, чтобы кого-то убить, это, конечно, художественное преувеличение». При этом он подчеркнул, что призывает не к хвалебным отзывам, а к цивилизованной форме общения, поскольку «мы одна индустрия и делаем общее дело».

Таким образом, участники круглого стола сошлись во мнении, что проблема ангажированности и этических границ в кинокритике остаётся острой и требует осмысленного подхода со стороны всех участников индустрии.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».