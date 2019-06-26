ФОТОФАКТ: Псков в ожидании Ганзы

19:28, 26 июня 2019, ПАИ

27 июня в Пскове торжественно откроются 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени – одно из главных событий не только в жизни города, но и всего региона.

В городе проходят последние приготовления к празднику, идут репетиции творческих коллективов, которые будут выступать в Ганзейские дни. В частности, сегодня в Псковском кремле проходила репетиция Международного хорового праздника.

Псков в ожидании Ганзейских дней, и как отметили региональные власти, город готов к проведению международного праздника.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. В рамках фестиваля пройдут: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многое другое. Всего в Псков на Ганзу приедут делегации из 88 городов Ганзейского союза. Подробная программа Ганзейских дней в Пскове ЗДЕСЬ.