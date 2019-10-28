Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере

17:39, 28 октября 2019, ПАИ

Рыболовное судно «Барракуда» едва не затонуло в акватории Чудского озера под Гдовом из-за сильного шторма 27 октября, сообщил Псковскому агентству информации директор гдовской рыболовецкой компании «Аякс» Ваган Варданян.

По его словам, корабль отошел от причала в утренние часы, но вернуться на материк до начала вечернего шторма рыбаки не успели. Из-за сильных волн судно не могло войти в узкий судоходный канал, чтобы подойти к причалу. «Речка мелкая — метр шириной», — пояснил Ваган Варданян.

«Волной судно кинуло на метр в сторону, нижней частью зацепило песок на дне и двумя волнами его положило на бок. Рыбаки выпрыгнули, там глубина по пояс, и пошли домой», — рассказал он. Всего на судне находились пять рыбаков, никто из них не пострадал.

Также Ваган Варданян указал на необходимость очистки указанного судоходного канала. «Если один корабль сломается в озере, второй его уже не протащит», — добавил директор компании.

27 октября по Псковской области прошел штормовой фронт, который оставил без электроэнергии десятки населенных пунктов. Две псковички из-за непогоды получили травмы. Ветер повалил около 40 деревьев. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам быть осторожными во время непогоды.

Видео о том, как городские коммунальные службы ликвидируют в Пскове последствия сильного ветра, можно посмотреть здесь>>>

Фоторепортаж о последствиях урагана здесь>>>