МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области

11:42, 29 октября 2019, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области будет выяснять, почему некоторые сотовые операторы не рассылали SMS-уведомления об усилении ветра в регионе 27 октября. Об этом сообщил заместитель начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению Артур Бугаев в прямом эфире ПАИ-live 29 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы будем добиваться, чтобы такого больше не было», — заверил Артур Бугаев. По его словам, SMS-информирование обеспечили только МегаФон и Теле2.

Заместитель начальника пояснил, что первую информацию об усилении ветра МЧС получило в районе 13:00, и тогда же подготовили информацию для рассылки сотовым операторами и довели предупреждение через сайт ведомства.

Артур Бугаев рассказал, что при получении информации об усилении ветра до 24 метров в секунду в региональном МЧС объявили сбор во всех пожарно-спасательных частях, в областных аварийно-спасательных формированиях, а также добавили по одной резервной смене и объявили сбор оперативного штаба.

«Затем мы перевелись в режим повышенной готовности, в которой находимся до сих пор, так как оказываем помощь муниципалитетам по ликвидации последствий», — добавил он.

Кроме этого, МЧС в первую очередь привело в готовность резервные источники питания для обеспечения электроэнергией в случае необходимости социальных объектов.

Артур Бугаев также разъяснил, что были созданы дополнительные группировки, оснащенные инструментами для уборки деревьев с проезжих частей. «Потом мы помогали бригадам «Псковэнерго». Четыре наших бригады расчищали просеки, убирали упавшие деревья», — заключил он.

27 октября по Псковской области прошел штормовой фронт, который оставил без электроэнергии десятки населенных пунктов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам быть осторожными во время непогоды.

В Пскове порывы ветра достигали 19 метров в секунду, в результате два женщины получили травмы, были повалены около 40 деревьев. Фоторепортаж о последствиях урагана здесь>>>, а видео - здесь>>>