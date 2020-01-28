Поезд между Псковом и Великими Луками планируется запустить с 1 марта

11:18, 28 января 2020, ПАИ

Прямой поезд из Пскова в Великие Луки и обратно планируется запустить с 1 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

По его словам, в данный момент прорабатывается расписание поезда, и как только оно будет утверждено, региональный комитет оповестит об этом население Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, между Псковом и Великими Луками будет курсировать «младший брат «Ласточки». Всего время в поездки между городами будет составлять пять часов, а поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах. При этом глава региона подчеркивал, что расписание поездов Псков - Великие Луки будет привязано ко времени прибытия и отправления «Ласточек».

Сейчас из Пскова до Великих Лук по железной дороге можно добраться на поезде № 664А «Псков – Москва». Время в пути составляет почти 5,5 часов.

Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в Псковской области с 4 августа 2018 года между Псковом и Санкт-Петербургом начали курсировать первые «Ласточки». С 3 августа 2019 года по субботам и воскресеньям поезд «Санкт-Петербург – Псков» стал ходить до Печор. В феврале 2019 года «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. А с 1 ноября 2019 года между Санкт-Петербургом и Псковом начала курсировать ночная пара скоростных поездов «Ласточка». Кроме того, с 1 марта будет запущено железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали».