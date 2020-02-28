Власти Пскова оценили уборку снега в городе

17:43, 28 февраля 2020, ПАИ

Власти города Пскова оценили уборку снега в городе. Для оценки качества выполненных работ заместитель главы Пскова Елена Жгут 28 февраля вместе с представителями подрядных организаций выехала на пересечение улицы Западной и Коммунальной, чтобы наглядно увидеть результаты, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нормативные сроки по уборке снега - 12 часов, это время уже прошло, но снег до сих пор не убран», - отметила Елена Жгут.

В ответ на это подрядчики ответили, что ночью пешеходные дорожки были выметены и засыпаны. Елена Жгут, в свою очередь отметила некачественно проделанную работу, указав на недостатки в виде оставшихся под снегом тротуаров и светофоров, которые не очищены от снега и укрыты «шапками».

«С таким отношением у нас город никогда не будет чистым», - отметила заместитель главы города.

На вопрос о вывозе снега подрядчики отметили, что все вывезли с Инженерного моста, а также с улицы Александра Невского. Однако предоставить точное количество снега в кубометрах подрядчики не смогли, сославшись на то, что отчет будет вечером.

Елена Жгут отметила, что улица Инженерная и улица Юности совсем не убиралась.

Подрядчики рассказали, что не могут очищать улицы из-за водителей, которые паркуют автомобили в неположенном месте.

«Снегоуборочная техника не может подъехать, - добавили представили подрядной организации, отметив, что регулярно выписываются штрафы за парковку. - На улице Юности по максимуму старались убрать, когда машины разъехались, остановки и пешеходные переходы также расчистили. Днем ходили щетки МТЗ по тротуару».

Приоритетными территориями при уборке снега становятся автобусный маршрут и остановки.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















«Я считаю, что вам катастрофически не хватает людей и техники, так не должно быть, - добавила Елена Жгут. - Много жалоб после вчерашнего снегопада поступило губернатору области Михаилу Ведерникову, депутаты также высказались по этому поводу».

Заместитель главы города Пскова отметила, что в течение двух месяцев не было зимы, но город тонул в грязи.

«Как зима пришла, опять возникли проблемы, - добавила Елена Жгут, - Активно уборкой вы занимались последние 2 недели - убирали мусор. Но остальные полтора месяц город явно активно не убирался».

Представители подряных компаний настаивали, что город становится "лучше и чище", но предстоит еще много всего убирать.

Накануне на Псковскую область обрушился сильный снегопад. На уборку улиц вышла техника. Налипание снега привело к обрыву электропроводов в 3 районах области. После снегопада в усиленном режиме продолжают работать бригады энергетиков. Наибольшее в регионе количество снега выпало 27 февраля в Опочке.