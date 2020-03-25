Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства

17:15, 25 марта 2020, ПАИ

«Мы оказались в такой ситуации, когда практически всем без исключения требуется поддержка со стороны государства», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя обращение президента России Владимира Путина к жителям страны 25 марта в связи с распространением коронавируса.

По словам Александра Котова, президент обозначил меры, которые предлагается принять в ближайшее время и на ближайшую перспективу, которые будут действовать в зависимости от дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса.

Парламентарий уверен, что многое «будет зависеть от нас, насколько мы будем готовы выполнять те требования, которые связаны с карантинными мероприятиями, чтобы предотвратить скорость распространения этого нового вируса».

«Много будет зависеть от органов власти. Президент озвучил свои предложения, но нам на уровне региона тоже нужно подумать, какими возможностями мы на сегодняшний день располагаем, чтобы поддержать людей, которые оказались в трудной ситуации. Поддержать тех, кто потерял работу, малый и средний бизнес, фактически, у нас вся экономика держится на таких предприятиях, которые относятся к малому и среднему бизнесу, индивидуальных предпринимателях. Думаю, если хорошо подумать, то такие механизмы можно найти», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что в этой ситуации важно объединить усилия всех: муниципальных органов власти и региональных, федеральных, всех граждан. «Только тогда можно будет пройти с наименьшими потерями эту трудную ситуацию, когда эти усилия нам удастся объединить», - заключил Александр Котов.

В настоящее время во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, которой в стране заразились 658 человек, а в мире - более 400 тысяч. В Псковской области диагноз подтвержден у четырех человек.