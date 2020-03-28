«Джуманджи» и «Заражение»: Что смотрят россияне на карантине
Портал Film Pro составил список наиболее востребованных фильмов россиянами в дни распространения коронавируса, пишет «Российская газета».
На первом месте находится приключенческий фильм «Джуманджи: новый уровень», на втором – кинолента «Заражение» Стивена Содерберга о пандемии смертельного вируса. На третьем месте – «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
Также пользуются популярностью фильмы «Достать ножи», «Джокер», «Ford против Ferrari», «Холодное сердце», вторая часть «Малефисенты», «Холоп» и «1917».
Рейтинг составлен на основе сведений крупных онлайн-платформ: Wink, ivi, Megogo, Okko, КиноПоиск HD, Tvzavr, Google Play и iTunes.
Псковское агентство информации подготовило специальный дайджест из фильмов и сериалов, которые помогут скоротать время на домашнем карантине,