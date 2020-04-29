0
19:08
Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
17:14
Глава Новоржевского района: Муниципальные депутаты затягивают свою работу
14:03
Начался ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым
13:21
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live
10:03
Началась сессия Псковской гордумы (ПРЯМОЙ ЭФИР)
09:19
ПАИ организует прямую трансляцию сессии Псковской городской Думы
16:20
Прокурор Псковской области Сергей Белов продолжит работу в другом регионе
Еще новости
Политика

Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции

Как работают в псковской области партии на удаленке. ФОТО: Дарья Хваткова.

В условиях карантина и самоизоляции представленные в Псковской области отделения крупнейших политических сил России были вынуждены искать новые формы взаимодействия с партийцами и потенциальными избирателями. Кому-то так явно даже комфортнее – общаться с людьми исключительно в интернете, отгородившись от электората монитором, им проще, чем в оффлайне. Но для некоторых политиков самоизоляция оказалась хуже ухода в подполье: и раньше не бог весть какая активная партийная работа и вовсе сошла на нет.
Подробности читайте на сайте «Псковской правды» >>> .

В марте в «Единой России» заявили, что изменят формат проведения внутрипартийных праймериз, переведя дебаты в онлайн-режим, а также будут проводить дистанционные приёмы граждан.

В «Справедливой России» в новых условиях на удалённый формат работы переведены партийные центры защиты прав граждан. На «удалёнке» справедливороссы планируют встретить и 1 Мая с онлайн-марафоном с советскими песнями «о труде и тружениках», чтобы поддержать россиян, находящихся в самоизоляции.

Псковское «Яблоко» в лице председателя регионального отделения Льва Шлосберга выступает за более быстрые и жёсткие меры в условиях коронавируса. Суть  позиции Льва Шлосберга по коронакризису заключается в том, что власти недорабатывают: «Все делается медленно и недостаточно», а нужно действовать «быстрее и жёстче». 

Либерал-демократы на федеральном уровне заявляют об активной работе во всевозможных социальных сетях: от Facebook и «ВКонтакте» до Instagram, Telegram и TikTok. Именно там увидеть выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского могут сторонники партии.

Депутаты ЦК КПРФ работают дистанционно, проводят приёмы граждан онлайн. Для общения с региональными отделениями лидер компартии Геннадий Зюганов использует скайп. У КПРФ запланированы первомайские мероприятия в режиме видеоконференций и онлайн-митингов. Однако реальной деятельности не видно ни в Псковской области, ни на федеральном уровне.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
29 апреля 2020
Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
Глава Новоржевского района: Муниципальные депутаты затягивают свою работу
29 апреля 2020
Глава Новоржевского района: Муниципальные депутаты затягивают свою работу
Начался ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым
29 апреля 2020
Начался ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live
29 апреля 2020
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live
Началась сессия Псковской гордумы (ПРЯМОЙ ЭФИР)
29 апреля 2020
Началась сессия Псковской гордумы (ПРЯМОЙ ЭФИР)
ПАИ организует прямую трансляцию сессии Псковской городской Думы
29 апреля 2020
ПАИ организует прямую трансляцию сессии Псковской городской Думы
Прокурор Псковской области Сергей Белов продолжит работу в другом регионе
28 апреля 2020
Прокурор Псковской области Сергей Белов продолжит работу в другом регионе
Великолукские депутаты волонтёрят в лечебных учреждениях города, помогая медикам в непростое время
28 апреля 2020
Великолукские депутаты волонтёрят в лечебных учреждениях города, помогая медикам в непростое время

Идет загрузка...