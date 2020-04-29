Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции

19:08, 29 апреля 2020, ПАИ

В условиях карантина и самоизоляции представленные в Псковской области отделения крупнейших политических сил России были вынуждены искать новые формы взаимодействия с партийцами и потенциальными избирателями. Кому-то так явно даже комфортнее – общаться с людьми исключительно в интернете, отгородившись от электората монитором, им проще, чем в оффлайне. Но для некоторых политиков самоизоляция оказалась хуже ухода в подполье: и раньше не бог весть какая активная партийная работа и вовсе сошла на нет.

Подробности читайте на сайте «Псковской правды» >>> .

В марте в «Единой России» заявили, что изменят формат проведения внутрипартийных праймериз, переведя дебаты в онлайн-режим, а также будут проводить дистанционные приёмы граждан.

В «Справедливой России» в новых условиях на удалённый формат работы переведены партийные центры защиты прав граждан. На «удалёнке» справедливороссы планируют встретить и 1 Мая с онлайн-марафоном с советскими песнями «о труде и тружениках», чтобы поддержать россиян, находящихся в самоизоляции.

Псковское «Яблоко» в лице председателя регионального отделения Льва Шлосберга выступает за более быстрые и жёсткие меры в условиях коронавируса. Суть позиции Льва Шлосберга по коронакризису заключается в том, что власти недорабатывают: «Все делается медленно и недостаточно», а нужно действовать «быстрее и жёстче».

Либерал-демократы на федеральном уровне заявляют об активной работе во всевозможных социальных сетях: от Facebook и «ВКонтакте» до Instagram, Telegram и TikTok. Именно там увидеть выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского могут сторонники партии.

Депутаты ЦК КПРФ работают дистанционно, проводят приёмы граждан онлайн. Для общения с региональными отделениями лидер компартии Геннадий Зюганов использует скайп. У КПРФ запланированы первомайские мероприятия в режиме видеоконференций и онлайн-митингов. Однако реальной деятельности не видно ни в Псковской области, ни на федеральном уровне.