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Общество

409 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

57 751 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 409 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 15 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 974 человека, погибло – 69. В Латвии 1 097 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 28. В Белоруссии число инфицированных составляет 54 680 человек, погибло – 312.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось почти 8 млн человек, свыше 4,1 млн – выздоровело, более 435 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 537 210 человек, выздоровело – 284 539, умерло – 7 091. В Псковской области зарегистрирован 1 901 случай заражения коронавирусом, 566 человек выздоровело, 19 – умерло.

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