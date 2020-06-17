Ректор ПсковГУ рассказала про обновление фасада университета, абитуриентах и выпускников

18:30, 17 июня 2020, ПАИ

16 июня гостьей проекта ПАИ-live стала ректор ПсковГУ Наталья Ильина. В беседе с ведущим Александром Машкариным она рассказала об обновлении университета. Также темой разговора стал кампус ПсковГУ и особенности приёма документов в дистанционном режиме. Наталья Ильина рассказала об увеличении бюджетных мест для абитуриентов и о дальнейшей судьбе выпускников вуза.

- Расскажите, что сейчас происходит в университете? Был приятно удивлён, когда увидел, как стал выглядеть коридор на 3 этаже, аудитории. За чей счёт банкет?

- Новые стены и аудитории – для студентов и преподавателей. Год назад, когда речь шла о программе стратегического развития, мы говорили, что будем изменять образование, выстраивать правильные коммуникации с ведущими и зарубежными университетами, мы говорили, что также должны показать, как меняемся инфраструктурно.

В нашем университете даётся хорошее образование, но абитуриентам и студентам хочется получать его в комфортной и благоприятной среде, преподавателям хочется, чтобы было удобно преподавать, чтобы было просто красиво и хотелось заходить в университет и в аудитории.

- Когда смотрели, что в университете появилось новенького, увидели даже барные стулья. Предполагаю, что на них лекции будут вести преподаватели. Это очень уютно, но студентам и преподавателям придётся привыкать.

- Это не моя идея, моя идея в другом – превратить даже коридоры в хорошую образовательную «тусовку». У нас и подоконники изменились в коридорах – стали шире, теперь выполняют функцию столешницы. Подоконники стали массивными, и к ним поставят лавки и стулья, установят розетки. У студентов будет возможность зарядить телефон, выпить кофе, почитать, разложить свои конспекты. Это ещё одно рабочее место для студентов.

В коридоре также установлена грифельная доска. На ней можно мелом написать формулу или нарисовать проект, обсудить что-то, даже сделать объявление. Наше пространство превращается в рабочие помещения, и они комфортные.

Активно используем корпоративные цвета. Серый – это базовый, обозначает фундамент, твёрдость, основание, красный – активность, яркость и белый – приятен всегда, глаз на нем отдыхает. К 1 сентября мы планируем ещё удивить тем, что в корпоративных цветах будут стены определённого института. Мы, как и обещали, меняемся содержательно: не только с позиции управленческих решений, но и инфраструктурно.

На ремонт и создание пространства из бюджета университета не было взято ни копейки. Это было сделано на деньги, которые мы заработали в новых конкурсах. В каждом гранте заложили брендирование помещений, целый этаж будет в новом формате. Так будет происходить с каждой аудиторией. К 1 сентября появится аудитория, которой нет ни в одном университете или школе. Это цифровая двухуровневая аудитория.

Ремонт общежитий и фасада ПсковГУ

- Что-то планируете делать до конца лета в общежитиях?

- Нам важно сделать не внутренний ремонт, а поменять коммуникации, окна, климатические параметры. Это необходимо для того, чтобы было безопасно и уютно.

До конца летнего периода в главном корпусе поменяем все окна, изменится фасад – почистим его. Надеемся, что парад Победы будет, и мы в центре города увидим обновленный фасад ПсковГУ. Колонны главного фасада разрушаются и требуют ремонта, там висят аварийные ленты, чтобы не навредить проходящим мимо людям.

Внутри общежитий сделали упор на окна, мы бы могли масштабно это делать, но есть определенный лимит финансов, в рамках лимита работаем. Гранты будем продолжать выигрывать и изменять пространство.

Кампус ПсковГУ

- Кампус – больная тема для вас и для города, что там сейчас происходит? Насколько я понимаю, вы там каждый день находитесь и смотрите, что происходит?

- Мой день в 8:30 начинается с кампуса, туда приезжают руководители субподрядных организаций. Мы решаем проблемные вопросы, которые возникают, как и на любом строительном объекте, постоянно. Отрадно, что сейчас при реконструкции нет равнодушных посторонних людей – там и администрация области, и главный подрядчик и субподрядные организации. Мы идём трудно, потому что это объект реконструируется.

Мы благодарны СМИ за то, что вы видите наши изменения, они на самом деле есть. Сейчас там идёт изменение ландшафта, со стороны моста особенно это видно. Изменяем набережную, растительность меняется, аллеи, ведутся работы по облагораживанию часовни.

Внутри здания многое изменилось: идут общестроительные работы, многое переделываем по крыше – что сделал предыдущий подрядчик некачественно или не доделал. Мы выполняем двойную работу – доделываем за предыдущим подрядчиком и делаем по графику новые работы. В этом трудность.

Уже стены видны, кладка проведена, окна отработаны, чистовая отделка началась. Многие руководители структурных подразделений уже пришли и отметили себе «крестиком», где будут их площади. Молодежное управление, концертная деятельность перенесётся туда, ребята уже запланировали, кабинеты распределили. Библиотека посмотрела, где будет читальный зал. Потихоньку идём, появляется жизнь.

- Когда уже сможем прийти и сесть внутри кампуса?

- Я уже говорила о дате, я работаю с субподрядными организациями, мы хотим, чтобы 1 сентября мы зашли с приёмной комиссией и показали, что сделали там. И дальше три месяца будем вводить в эксплуатацию по документам.

Подрядчик проиграл в суде

- У нас еще одна победа – буквально неделю назад состоялось заседание суда в Вологде, где подтвердилась законность одностороннего расторжения договора с предыдущим подрядчиком «ОпрСтрой». Суд определил законность одностороннего расторжения ПсковГУ и, таким образом, подрядчик проиграл в суде.

- Скоро начнётся приёмная летняя кампания, заранее абитуриенты смогут подать документы, а потом доносить необходимые. Как активно абитуриенты пользуются сервисом?

- Наша электронная приёмная комиссия заработала, абитуриенты или родители могут зайти на сайт ПсковГУ, там будет личный кабинет абитуриента, можно зарегистрироваться. По состоянию на 16 июня, в личном кабинете уже было зарегистрировано 273 абитуриента. Уже всё работает не в экспериментальном режиме. Чётко прописаны шаги: зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету -заявление, отправить его на согласование, получить одобрение от модератора, дальше можно распечатать заявление, подписывать и загружать в свой личный кабинет. И уже после этого можно считаться абитуриентом ПсковГУ. Очень всё легко. Я стараюсь обязательно тестировать на себе, я протестировала, посмотрела с разных сторон – ни один абитуриент не остаётся без внимания, за каждым закрепляется модератор, проверяют документы. Всё общение с приёмной комиссией происходит через электронную почту. Там же абитуриенты получают все объявления, графики вступительных экзаменов. Вся приёмная комиссия работает в дистанционной форме. Министр образования Валерий Фальков заявил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации приёмная комиссия может открыть двери и принимать документы очно. Если позволит эпидемиологическая ситуация и главный санитарный врач разрешит нам, то приём документов в рамках консультаций откроется после 1 июля. Об этом будет сообщено заранее – через социальные сети, СМИ. Сейчас подать документы можно дистанционно, очно по адресу площадь Ленина, 2, в Центре студенческих инициатив. Приёмная комиссия на Льва Толстого принимать документы не будет вообще. Личный кабинет абитуриенты должны заводить в любом случае, без этого нельзя стать абитуриентом ПсковГУ.

- Ещё зимой президент заявил, что необходимо увеличить количество бюджетных мест. Что с этой ситуацией в ПсковГУ?

- Все бюджетные места по числу увеличения на те или иные подготовки мы получим только на первый курс, никакого увеличения на другие курсы не будет, в том числе и на магистратуре. Нужно чётко понимать, что увеличить количество бюджетных мест могут только для тех, кто поступает в этом году на первый курс. О дополнительных цифрах или новых бюджетных местах мы заявим после того, как выйдет приказ Министерства науки и высшего образования РФ. Сейчас документ находится на согласовании Министерства финансов. Как только ведомство одобрит цифры, сразу же документ будет разослан в университеты, в ПсковГУ в том числе. Тогда мы поставим в известность абитуриентов.

- Если произойдёт увеличение бюджетных мест, то уже с этого года?

- Да, с этого года, с 1 сентября.

- Как обсуждается вопрос об увеличении бюджетных мест? Москва самостоятельно принимает решение или есть какие-то заявки со стороны вуза?

- Заявок не было, с нами советовались, как лучше. Существует приказ Министерства, в рамках которого происходит распределение контрольных цифр приёма, в том числе по тем или иным направлениям подготовки. В рамках указа, распределение идёт по направлениям подготовки не только внутри Министерства, а в федеральных центрах ответственности. Если ассоциация работодателей по определённому направлению подготовки считает, что нужно увеличить по Псковской области, то тогда увеличивает. Если считает, что рынок перенасыщен специалистам, то они не предоставляют бюджетные места.

- Наша ассоциация работодателей насколько активна в работе с университетом?

- Ассоциации работодателей разные, мы же классический университет, естественно, мы реализуем различные направления подготовки. Точно могу сказать, что РСПП в рамках инженерных специальностей ежемесячно реагируют на запросы, ежемесячно спрашивают, информируют федеральную ассоциацию работодателей по тем или иным направлениям.

- Абитуриенты понимают, что должны делать, а что с вашими выпускниками? Летняя сессия продолжается? Есть ли какие-то послабления с экзаменами из-за пандемии?

- У многих сессия уже закончилась. Выпускникам этого года спасибо, они выдержали, и выдерживают то, что в этом году происходит с государственной итоговой аттестацией. Благодарность также и преподавателям, которые стали работать в другом формате.

Мы находимся на экваторе государственной итоговой аттестации, у многих экзамены прошли, а у некоторых только начинается защита выпускных квалификационных работ. Технически университет подошёл правильно, были закуплены zoom-комнаты. Это электронные кабинеты, они были апробированы, все предзащиты прошли там, чтобы мы могли посмотреть, насколько технически у студентов получается. Интернет-провайдерам спасибо, никто не подводит, всё в штатном режиме. Подключаются председатели государственной экзаменационной комиссий, все члены комиссии, у ребят всё получается. На направлении подготовки «юриспруденция» серьёзный руководитель государственной экзаменационной комиссии, из другого региона, он говорил мне, что боялся и сомневался, но в итоге сказал, что ему понравилось.

Выпускникам предстоит получить дипломы, выпускного не будет, будет федеральный выпускной 27 июня в онлайн-режиме, как и у школьников. В Центре студенческих инициатив выпускники получат дипломы, а выпускники-отличники – получат подарки от вуза, они его сами выбрали голосованием.

Министерство науки и высшего образования тоже позаботилось о выпускниках. Валерий Фальков, как министр, презентовал один из проектов – «Трудоустройство студентов» на базе университета и у работодателей-партнёров университета. Мы тоже вошли в программу - через сайт Работа.ру выставляем вакансии, временное трудоустройство тоже отрабатываем.

- Как много таких вакансий в вузе для ребят?

- Статистику сейчас не озвучу, но, например, около 23 студентов уже работают. Сколько придет выпускников можно будет озвучить в сентябре-октябре, когда станет известно, кто пошёл в магистратуру или аспирантуру, а кто стал работать в университете.