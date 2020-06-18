ФОТОФАКТ: В Пскове завершается работа над муралом МЧС

23:57, 18 июня 2020, ПАИ

В Пскове на фасаде дома на Рижском проспекте, 67 художники завершают работу над муралом, посвящённым спасателям, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рисунок, на котором изображён пожарный, спасающий из огня ребёнка, уже нанесён на стену, сверху появилась надпись «Спасение людей – достоинство отважных».

В Пскове за последние два года появились муралы с изображениями Александра Пушкина, героев книги «Два капитана» Вениамина Каверина, в память о разведчиках бригады спецназа и воинах 6-й роты 76-й дивизии и в честь Знамени Победы.

Спортивный обозреватель ПАИ выдвинул свои сюжеты для граффити. По его мнению, муралы стоит посвятить легендам псковского спорта.