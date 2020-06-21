Останки жертв концлагеря в Моглино будут захоронены на мемориальном кладбище
В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа приступили к работам на месте немецкого концлагеря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Военнослужащие проводят поисковые работы на месте обнаружения массового захоронения узников концлагеря «Моглино». Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и по возможности проведёт опознание.
Ранее сообщалось о найденных останках восьми жертв концлагеря. На место поисковых работ выезжал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В захоронении, по словам руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майора юстиции Петра Крупени, можно найти останки нескольких сотен человек.
Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.
14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла II Международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.
Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.
А к 22 июня текущего года в Псковской области будет выпущен сборник архивных материалов о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвящённый 75-летию Победы и проекту «Без срока давности».
Недавно стало известно, что документы о гибели 66 жителей деревни Гарниково Пожеревицкого района (в настоящее время Бежаницкий район) войдут в многотомник «Без срока давности».