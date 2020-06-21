Останки жертв концлагеря в Моглино будут захоронены на мемориальном кладбище

14:01, 21 июня 2020, ПАИ

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа приступили к работам на месте немецкого концлагеря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военнослужащие проводят поисковые работы на месте обнаружения массового захоронения узников концлагеря «Моглино». Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и по возможности проведёт опознание.

Ранее сообщалось о найденных останках восьми жертв концлагеря. На место поисковых работ выезжал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В захоронении, по словам руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майора юстиции Петра Крупени, можно найти останки нескольких сотен человек.

Псковская область присоединилась к проекту Поискового движения России «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодёжном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.