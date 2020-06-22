0
11:04
Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:54
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России» по телефону
10:40
Псковичи поборются за приз в 500 тысяч иен на международном хакатоне
10:26
Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки
10:22
Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live
10:18
Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна
10:16
5 нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полиция в Псковской области в выходные
Еще новости
Общество

Новую инфекционную больницу в Новоскольниках перепрофилируют

Фото Дарьи Хватковой

Возводимый в Новоскольниках инфекционный корпус не будут использовать по назначению в связи со строительством инфекционных больниц в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«В Новосокольниках инфекционную больницу строить уже не будут?» – поинтересовался подписчик. «Инфекционную не будут. Подумаем, как использовать здание», – ответил губернатор.

Ранее говорилось о том, что в Новосокольниках появится инфекционный корпус на 80-100 мест.

20 июня Владимир Путин поддержал просьбу о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках силами Министерства обороны. Инициативу поддержала также вице-премьер России Татьяна Голикова.

Среди выходцев из Киргизии, которые занимались реконструкцией железнодорожной больницы под инфекционный стационар в Новосокольниках, обнаружили коронавирус. 22 апреля рабочие прибыли в Новосокольники, и в день прибытия, согласно требованиям санитарной безопасности, их  проверили на коронавирус. У 16 работников были выявлены положительные результаты. Их всех тут же госпитализировали в Псковскую городскую больницу.

Остальных 74 рабочих из Киргизии перевезли в обсервацию под Невелем –  Псковское агентство информации публиковало эксклюзивное видео перевозки и заселения рабочих в обсервацию.

Ранее подрядчик на строительстве инфекционки в Новосокольниках рассказал, почему к строительству привлекли рабочих из Киргизии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
22 июня 2020
Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России» по телефону
22 июня 2020
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России» по телефону
Псковичи поборются за приз в 500 тысяч иен на международном хакатоне
22 июня 2020
Псковичи поборются за приз в 500 тысяч иен на международном хакатоне
Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки
22 июня 2020
Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки
Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live
22 июня 2020
Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live
Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна
22 июня 2020
Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна
5 нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полиция в Псковской области в выходные
22 июня 2020
5 нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полиция в Псковской области в выходные
#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по боксу Юрий Федоров провел зарядку для псковичей
22 июня 2020
#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по боксу Юрий Федоров провел зарядку для псковичей

Идет загрузка...