Новую инфекционную больницу в Новоскольниках перепрофилируют

10:13, 22 июня 2020, ПАИ

Возводимый в Новоскольниках инфекционный корпус не будут использовать по назначению в связи со строительством инфекционных больниц в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«В Новосокольниках инфекционную больницу строить уже не будут?» – поинтересовался подписчик. «Инфекционную не будут. Подумаем, как использовать здание», – ответил губернатор.

Ранее говорилось о том, что в Новосокольниках появится инфекционный корпус на 80-100 мест.

20 июня Владимир Путин поддержал просьбу о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках силами Министерства обороны. Инициативу поддержала также вице-премьер России Татьяна Голикова.

Среди выходцев из Киргизии, которые занимались реконструкцией железнодорожной больницы под инфекционный стационар в Новосокольниках, обнаружили коронавирус. 22 апреля рабочие прибыли в Новосокольники, и в день прибытия, согласно требованиям санитарной безопасности, их проверили на коронавирус. У 16 работников были выявлены положительные результаты. Их всех тут же госпитализировали в Псковскую городскую больницу.

Остальных 74 рабочих из Киргизии перевезли в обсервацию под Невелем – Псковское агентство информации публиковало эксклюзивное видео перевозки и заселения рабочих в обсервацию.

Ранее подрядчик на строительстве инфекционки в Новосокольниках рассказал, почему к строительству привлекли рабочих из Киргизии.