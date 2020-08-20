«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ

18:11, 20 августа 2020, ПАИ

20 августа в Пскове состоялась общественная приёмка Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова – здание наконец-то полностью отремонтировали снаружи и изнутри. Корреспондент Псковского агентства информации вместе с первыми гостями побывал внутри музыкального учебного заведения.

«Тут без слов, тут всё видно. Чувствую, как в раю побывала», – делится своими впечатлениями старейший преподаватель детской музыкальной школы Татьяна Дубровская. С ней трудно не согласиться, помещения школы действительно приобрели райский облик: белоснежные стены, паркетная доска, современна, максимально стильная минималистичная мебель и огромные (панорамные) окна сделали здание детской музыкальной школы, кажется, самым роскошным в Пскове. Стулья стоимостью свыше ста тысяч рублей каждый, о которых так много писали и рассуждали на протяжении почти года региональные и федеральные журналисты и блогеры, были представлены публике. Стоит признать, выглядит школа и правда потрясающе.

Музыкальная школа является старейшим музыкальным учреждением Пскова. Официальное открытие датировано 8 ноября 1927 года. 24 декабря 1987 года школе было присвоено имя русского композитора и педагога Н. А. Римского-Корсакова. В ноябре 2017 года учреждение отметило своё 90-летие.

Капитально здание ремонтировали только в послевоенные годы. В 2019 году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были выделены средства из резервного фонда Правительства РФ на ремонтно-реставрационные работы здания МБУ ДО «ДМШ № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова» (бывший банк) и приобретение оборудования.

На ремонтно-реставрационные работы было выделено около 100 миллионов рублей, подрядчиком выступила компания «Августина». На профессиональное музыкальное оборудование было потрачено более 50 миллионов рублей.

Общественная приёмка обновлённой школы началась ещё на пороге – перед собравшимися гостями выступил детский оркестр «Геликон». После этого директор Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова Наталья Архипова вместе с представителем подрядной организации торжественно перерезали ленточку и пригласили всех внутрь.

По словам Натальи Архиповой, здание и помещения музыкальной школы отремонтировали всего за один год, в «максимально короткие сроки». Затем она пригласила всех гостей на экскурсию по школе.

Цокольный этаж, где до этого времени размещался гардероб, было решено переоборудовать под учебные помещения. В этих кабинетах также можно полноценно заниматься.

Далее гости поднялись на второй этаж, где Наталья Архипова показала особое пространство школы, посередине которого было вставлено большое окно с дверью — таким образом большая часть помещения, согласно дизайнерской задумке, была превращена в отдельный учебный кабинет с двумя роялями.

Для гостей были заготовлены три музыкальных выступления. Первое состоялось в малом концертном зале. Далее все проследовали на осмотр теоретических кабинетов, каждый из которых оснащён интерактивными досками.

В отремонтированной школе теперь можно проводить курсы повышения квалификации для преподавателей, семинары, музыкальные конкурсы различного уровня и принимать международные делегации. Кстати, в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова обучается 500 будущих музыкантов.

«В такой музыкальной школе детям очень приятно будет учиться, познавать музыку, давать концерты. Ну и мы, люди, которые часто выступают, будем уже сюда с удовольствием приходить», – сказал художественный руководитель ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской», виртуоз-балалаечник Константин Абабков.

В огромном фойе музыкальной школы перед гостями выступил дуэт танцоров. А в заключение в большом концертном зале дети исполнили песню.

«Музыка – это вообще занятие ангельское, дети здесь должны превращаться в ангелов. У них должно быть прекрасное поведение, потому что эту красоту невозможно портить. Господь-то, наверное, и помог всё это восстановить», – добавила преподаватель Татьяна Дубровская.

«Мы очень рады, что осилили эту работу. Сначала тут был банк, но мы сделаем обязательно отдельные экскурсии и будем рассказывать о здании. Благодарим всех, кто приложил руку и сердце и принял участие. До новых встреч», – сказала Наталья Архипова.

«Конечно, нам очень понравился ремонт. Мы давно ждали, во-первых, когда приступят к ремонту школы: это было практически девять лет назад, когда мы в первый раз серьёзно заявили о том, что школа находится в аварийном состоянии и требует ремонта. И наконец-то это случилось. Целый год шёл здесь ремонт, и сделали, конечно, потрясающе. Всё красиво, светло, очень хорошее оборудование. Дети – понятно, но и родители будут рады приводить сюда своих детей», – выразил своё впечатление от обновлённой школы начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов.

В завершение мероприятия Наталья Архипова заявила, что здание совместило в себе три функции: образовательное учреждение, концертную площадку и музей здания, где можно проводить экскурсии. «У нас была одна цель – добиться красоты, чтобы люди приходили, радовались и могли получать наслаждения от этого всего. Мы этой цели достигли», – заключила директор музыкальной школы.