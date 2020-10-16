Михаил Ведерников перечислил принятые меры по снижению динамики распространения коронавируса

10:07, 17 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перечислил в своём Instagram-аккаунте принятые меры по снижению динамики распространения коронавируса на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 16 октября.



С понедельника, 19 октября, образовательные учреждения Пскова, в том числе организации дополнительного образования, уходят на осенние каникулы. Каникулы продлятся вместо одной недели две. В качестве упреждающих мер губернатор приостановил действие ученического проездного на период осенних каникул в городе.

Кроме того, детям и подросткам на 2 недели запрещено посещать без родителей торговые центры.



С 17 октября общественному транспорту в Псковской области запрещено перевозить пассажиров без медицинских масок. «Во всех районах будет усилена контрольно-надзорная деятельность за соблюдением всех противовирусных регламентов», – отметил губернатор. Ранее глава региона говорил, что главы каждого муниципалитета Псковской области будут отчитываться ежедневно о контрольно-надзорной деятельности.

«Прошу каждого из вас с пониманием и ответственностью подойти к этим новостям и соблюдать все предписания. Только совместными усилиями мы можем предотвратить возвращение жёстких ограничительных мер», – заключил Михаил Ведерников.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 6 437 человек, за день 87. Выздоровело 4 355 пациента (за сутки – 21). Умерло 67 инфицированных человек.