Ледовую разведку провели на Чудском озере

14:24, 21 января 2021, ПАИ

Сотрудники поискового спасательного отряда города Гдова провели ледовую разведку на Чудском озере, пишет районная газета «Гдовская заря».

Начальник отряда Артур Абрамов отметил, что разведка проходила в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвеник, Береговая Лунёвщина, Устье и Синьковщина. Именно в этих местах рыбаки выходят на лёд озера.

На участке от Синьковщины до Спицино в 6,5 км от берега наблюдается разрыв, уходящий вглубь озера, шириной 30-40 см. Толщина льда составляет около 17 сантиметров. На удалении до 10 километров от берега лёд повсеместно имеет толщину около 30 см.

Напомним, в данный момент продолжает действовать запрет выхода и выезда на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. При этом в Пскове, Великих Луках, Усвятском и Локнянском районах выходить на лёд водоёмов можно. Выезд транспорта на лёд запрещён круглогодично.