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Общество

Ледовую разведку провели на Чудском озере

Сотрудники поискового спасательного отряда города Гдова провели ледовую разведку на Чудском озере, пишет районная газета «Гдовская заря».

Начальник отряда Артур Абрамов отметил, что разведка проходила в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвеник, Береговая Лунёвщина, Устье и Синьковщина. Именно в этих местах рыбаки выходят на лёд озера.

На участке от Синьковщины до Спицино в 6,5 км от берега наблюдается разрыв, уходящий вглубь озера, шириной 30-40 см. Толщина льда составляет около 17 сантиметров. На удалении до 10 километров от берега лёд повсеместно имеет толщину около 30 см.

Напомним, в данный момент продолжает действовать запрет выхода и выезда на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. При этом в Пскове, Великих Луках, Усвятском и Локнянском районах выходить на лёд водоёмов можно. Выезд транспорта на лёд запрещён круглогодично. 

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