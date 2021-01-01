Виктор Остренко: Знания получал с удовольствием

18:13, 25 января 2021, ПАИ

В День российского студенчества вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поделился с Псковским агентством информации яркими воспоминаниями студенческой жизни.

«Главным достижением студенческих лет стало то, что появилось желание по-настоящему получать знания. В школе это зачастую превращалось в муштру и обязаловку, не совсем осознанный возраст, видимо, сказывался, а вот в студенческие годы – поиск знаний, увлекательное чтение, диалог с преподавателем, и самое главное – это стремление к самостоятельности», – рассказал вице-спикер областного парламента.

Депутат закончил Псковский Вольный университет по направлению «социология». Он отметил, что студенты обладали уникальной возможностью брать предметы по выбору, в итоге психология, искусствоведение, маркетинг и менеджмент не остались в стороне.

«Всё, конечно, зависело от мастерства преподавателя, от его энергии и желания вовлечь в свой мир нас, студентов. Но чтобы не было превратного ощущения, что мы только учились: конечно, это не так... Мы активно участвовали в различных молодёжных тусовках, играли в КВН, делали стенгазеты и придумывали капустники. Особенно запомнились исследовательские проекты и этнографические экспедиции. В общем, жили полноценной студенческой жизнью во всех прекрасных её проявлениях».

Сегодня, 25 января, Псковское агентство информации публикует воспоминания известных псковичей о самых ярких страницах их студенческих лет. Чем запомнились студенческие годы художнику Александру Бушуеву, читайте здесь. Также глава Опочецкого района Юрий Ильин поделился воспоминаниями о студенческих встречах с будущими рок-звёздами. Замглавы администрации Пскова Павел Волков рассказал об учёбе в вузе. Глава Пыталовского района Вера Кондратьева рассказала, как ездила в стройотряд, а глава Локнянского района Нина Степанова – как стала донором. Почему председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов считает студенчество одним из лучших периодов жизни, читайте здесь.